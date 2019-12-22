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Turp işçisi kadınlar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 13:39 | Son Güncelleme

Turp işçisi kadınlar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

OSMANİYE (AA) - Türkiye'nin turp üretiminin yüzde 35'inin karşılandığı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde turp toplayıp yıkayan işçi kadınlar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendikleri fotoğrafları seçti.

Savrun Çayı'nın soğuk sularında turp yıkayarak paketleyen işçilerden Havva Topak, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Topak, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğrafına oy verdi.

İşçilerden Aynur Bazılı, oyunu haber kategorisinde Ozan Efeoğlu'nun "Selin ardından", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarından yana kullandı.

Turp üreticisi Türker Öz ise seçimini haber kategorisinde Hakan Burak Altınöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflarından yana yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

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