'Turp' tartışması hızla büyüyor! İmamoğlu'na 'gizli plan' tepkisi: "Kimse kaçamayacak"

İstanbul'da belediyelere yönelik soruşturmalar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışıyla "heybedeki turp" tartışması başlamıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün "heybedeki turpun büyüğü" diyerek bilirkişi S.B.'nin ismini verdi. Hakkında soruşturma başlatılan İmamoğlu'nda bir de AK Parti'den tepki geldi.

"KABUL EDİLEMEZ BİR SORUMSUZLUK ÖRNEĞİ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İmamoğlu'na yüklenirken "Yargı sürecinde tarafsız ve bağımsız kalması gereken bir bilirkişinin, İBB başkanı tarafından kamuoyu önüne atılarak siyasi hesaplaşmaların parçası hâline getirilmesi kabul edilemez bir sorumsuzluk örneğidir. Bu tutum hem adaletin tarafsızlığını zedelemiş hem de yargı üzerinde baskı kurma girişimini açıkça ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

"KİRLİ BİR DÜZENİN GÖSTERGESİ"

Hamza Dağ tepkisini şu sözlerle sürdürdü:

"Yapılan basın toplantısında ısmarlama sorularla hukuksuzluğun normalleştirilmesi, ardından bir gazetecinin hedef gösterilen bilirkişiyi gizlice ses kaydına alıp bunu kamuoyuna servis etmesi, gazetecilik meslek ilkelerininin çiğnenmesinin yanı sıra tam bir hukuksuzluktur. Fondaş medyanın siyasi ajandalara hizmet ederek bu tür etik dışı yöntemleri savunması, kirli bir düzenin göstergesi olmuştur.

"KİMSE ADALETTEN KAÇAMAYACAK"

Hukuk önünde hesap vermekten korkanlar, adalet mekanizmasını baskı altına almayı kendilerine bir yol bellemiştir. Hedef göstermelerle, gizli planlarla ve medya manipülasyonlarıyla kimse adaletten kaçamayacak, her türlü algı ve manipülasyona rağmen adalet yerini bulacaktır. Bu kirli düzenin bir parçası olan herkes, yargı önünde hesap verecektir."

Yargı sürecinde tarafsız ve bağımsız kalması gereken bir bilirkişinin, İBB başkanı tarafından kamuoyu önüne atılarak siyasi hesaplaşmaların parçası hâline getirilmesi kabul edilemez bir sorumsuzluk örneğidir. Bu tutum hem adaletin tarafsızlığını zedelemiş hem de yargı üzerinde… pic.twitter.com/5lOeO952GE — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) January 27, 2025