TÜRSAB başkan adayı Günaydın: “Ankara’yı ana üs olarak kullanacağız, sorunlarımız çözülene kadar Ankara’dan çıkmayacağız"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 24’üncü dönem başkan adayı Davut Günaydın, ”Biz Ankara’yı önemsiyoruz. Ankara’yı ana üs olarak kullanacağız. Sorunlarımız çözülene kadar Ankara’dan çıkmayacağız. TÜRSAB mazeret kurumu değildir” dedi.

TÜRSAB’ın 24’üncü genel kurulu öncesi meslektaşlarıyla bir otelde buluşan Davut Günaydın, ‘TÜRSAB Tek Yürek’ başlığıyla yola çıktıklarını ifade etti. TÜRSAB’ı önemsediklerini ifade eden Günaydın, “Biz sektör olarak, bunun içine otelciler giriyor, rehberler giriyor, havayolları giriyor, ulaşım giriyor, restoranlar giriyor, ama biz artık TÜRSAB diyoruz. TÜRSAB’ın artık bu sorunları çözmek için ön planda olması gerekiyor. Türkiye’nin birçok şehrine gittik, meslektaşlarımızla konuştuk. Artık çözüm odaklı sorunları çözen bir kurum haline gelmek istiyoruz. Eğer sektör varsa, bu sektörün lideri Türkiye Seyahat Acentalarıdır. Sıkıntılarımız gün geçtikçe büyüyor, bunları birlik ve beraberlik içerisinde çözeceğiz. Artık bizim birlik ve beraberlik hareket etmemiz gerekiyor. Bizim tek yürek olmamız gerekiyor. Bizim tek ses olmamız gerekiyor. Bizim önce evimizin önünü temizleyip, sektörel disiplini sağlayıp bu disipline uyan üyelerimizle birlikte meslektaşlarımızla birlikte bir çok alanda bizim mücadele etmemiz gerekiyor. Bir çok meslektaşımız umudunu yitirmiş. Bizim umutsuzluk dışında tek sıkıntımız, mücadele etmememiz. İstanbul’da oturuyoruz, Ankara’yı dışlıyoruz. Ben çok samimi bir şekilde söylüyorum. Devlet nezdinde, kurumlar nezdinde bizim başarısız olmamızın en büyük sebebi Ankara’yı baypas etmemizdir. Size söz veriyorum. Ankara’ya çadır kuracağız. Yönetim kurulu toplantılarımızı da sorunlarımız çözülünceye kadar Ankara’da yapacağız. Ankara’dan dışarıya çıkmıyoruz. Biz Ankara’yı önemsiyoruz. Ankara’yı ana üs olarak kullanacağız. Ankara’dan çıkmayacağız sorunlarımız çözülene kadar. TÜRSAB mazeret kurumu değildir” dedi.

Sorunları bildiklerini ifade eden Günaydın, şunları söyledi:

“Bizim Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere kimseyle küsmeye hakkımız yok. TÜRSAB’ın bakanlıkta itibarının olmamasının sebebi budur. Yoksa 1618 kanunla kurulmuş yarı resmi, bir kamu kuruluşuyuz. Ama maalesef bütün gelişmeler seyahat acentelerinin aleyhine oluyor. Bakanlık yetkilileriyle yaptığımız toplantıda halen fuar teşviki almadığımızdan haberleri yok. Biz ilkeli bir şekilde yola çıktık. Gerçekleri söyleyeceğiz dedik. İşte bu tek yürek, öyle bir yürek ki, mangal bir yürek, sizin sorunlarınızı çözmek için, hiç kimseden çekinmeyeceğiz. Gelin beraber çözelim, buradan sesleniyorum, gelin çözelim, proje var mı? Çözüm önerisi var mı? Tabii ki yok. Bunlardan hesap sorun. Hepsini izliyoruz, Türkiye’yi bıraktık. Dünya turizm örgütünün de raporlarını da izliyoruz. Neler yapabiliriz, alternatif turizmi nasıl geliştirebiliriz, seyahat acentalarının önünü nasıl açabiliriz, bunların hepsini takip ediyorum. İtibar faaliyetlerini çok önemsiyoruz. Lobi faaliyetlerimizi Ankara’dan başlatacağız. Alacağız büyüklerimizi, siyasi genel merkezlerine gideceğiz. Belediyelerin sosyal projelerinde seyahat acentelerini kullansınlar diyeceğiz. Bizim en büyük sermayemiz güler yüzlü olmamız gerekiyor. Diploması kanallarını kapatabilir miyiz ? İletişim kanallarını kapatabilir miyiz ? Biz nasıl sorunları çözeceğiz. Bunu kabul etmiyoruz.”

“Ne gerekiyorsa yapacağız”

Meslekteki sorunları ve çözümlerini dile getiren Günaydın, “Türkçe rehberlik çıkacak, dünyada kendi dilinde rehberlik yapamayan tek ülke Türkiye’dir. Hemen karşı çıkıyorlar, bizim yabancı dildeki rehberler Türkçe dil biliyor. Şimdi yabancı dil bilen, Türkçe gruba gönderdiğinizde ciddi sıkıntıların çıktığını biliyoruz. Biz gençlerimizi 4 yıl okutarak rehberlik okullarında okutuyoruz. Maalesef kanuna takılan 40 binin üzerinde gencimiz var. Artık bizim bu gençlerin önünü açmamız gerekiyor. Türkçe rehberliği çıkaracağız. Nadir dillerdeki rehber sayısını arttıracağız. Kaçak rehberlik yapan var ise de meslekten men edilmesi için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Bu bizim kısa vadede en önemli çözmek olduğumuz maddelerden biridir. Maalesef biz turizmi 12 aya yayamadık. Bizim dışımızda herkes konuşuyor. Herkes diyor ama söz konusu proje olunca kimse yok. Onun da projeleri var. Onu da getireceğiz. Çünkü içinizden biriyiz. Biz bu işi biliyoruz. Bizim eğitim yerimiz TÜRSAB’dır. Aldığımız bu eğitimle sektördeki paydaşlarımızın karşısına hukuki olarak da çıkacağız, gerekirse boykot’da yapacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız. Bilet işi yüzde 85’ini halen acenteler kesiyor. Nasıl kesiyor? 12 yıldır artmayan servis bedelleriyle kesiyor. 12 yıldır servis bedelleri artmıyor. İnternete giriyoruz bakıyoruz havayolları bizden daha ucuza satıyor. Müşteriye mahcup oluyoruz. 3 binin üzerinde havayolu bileti satarak hayatını idame ettiren acentelerin sıkıntısı olduğunu biliyoruz. Kısa dönemde internet üzerinden tüm havayollarıyla bizim satışımız eşitlenecek. Servis bedellerini Tüfe’ye endekslenip her yıl artacak ve kampanyalardan artacak” dedi.