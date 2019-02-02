TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: 2019 yılında 50 milyon ziyaretçiyi hedefliyoruz.

Enver ALAS - İSTANBUL,DHA - TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "2018'de 40 milyon yabancı ziyaretçi sayısına sizlerin sayesinde ulaşıldı. 2019 yılında yüzde 25 bir büyüme ile 50 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Tüm çabamız bu yönde" dedi.

"23. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı - EMITT"e katılan TÜRSAB, turizm profesyonelleri, tur operatörleri ve seyahat acentalarını buluşturdu. 18 yıl aradan sonra ilk kez fuarda yer alan TÜRSAB'ın üyesi yaklaşık bin acenta ve acenta temsilcisinin katılımıyla dün akşam gala gecesi düzenledi.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın ev sahipliğinde düzenlenen seyahat acentalarının büyük buluşmasına İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin de katılımıyla destek verdi. Gecede TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bölge Temsil Kurulu Başkanları da hazır bulundu.

EMITT'E KATILAN BİN SEYAHAT ACENTASI TÜRSAB YEMEĞİNDE BİRARAYA GELDİ

Geceye katılan acenta temsilcilerine TÜRSAB'daki yönetim değişikliğinin ardından 11 ayda yapılan çalışmaları anlatan faaliyet filmi izletildi. Ardından geceden bir konuşma yapan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, seyahat acentalarının yakından takip ettiği turizm sektörüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.