TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Turizm Antalya’dan İzmir’den çok Diyarbakır’a lazım

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR (DHA)- DİYARBAKIR’da seyahat acentalarıyla bir araya gelen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya turizmin Antalya’dan, İzmir’den, Denizli’den çok Diyarbakır’a lazım olduğunu belirterek, "Turist sayısı geçen seneki rakamla yarım milyonu aştı. İnşallah bu sene 1 milyonları zorlayacağız" dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde faaliyet gösteren seyahat acentalarını 5 ayrı ilde düzenleyeceği organizasyonlarla bir araya getiren TÜRSAB buluşmaların ilkini Diyarbakır’da gerçekleştirdi. Otelde düzenlenen etkinliğe TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile seyahat acentalarının temsilcileri katıldı. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya burada yaptığı konuşmada, Diyarbakır’ın turizm potansiyeli çok yüksek bir destinasyon olduğunu ifade ederek, "Bilindiği üzere, Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri, UNESCO tarafından 2015'te Dünya Mirası olarak tescil edildi. Alınan bu karar, şüphesiz ki Diyarbakır’ın bir turistik destinasyon olarak daha geniş kitlelere tanıtılması ve marka bir destinasyona dönüşmesi için çok önemli bir katkı sağlamıştır, sağlamaya da devam edecektir. Diyarbakır 2018 yılında yüzde 40’a yakın bir artışla 400 binin üzerinde yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı. Diyarbakır sahip olduğu tüm bu niteliklerle ülkemizin turizm açısından gelişmeye en açık kentlerinden biri konumunda. Biz de TÜRSAB olarak Diyarbakır turizminin gelişimi için elimizden gelen tüm desteği sarf ediyoruz. Bölgemizde turizmin gelişmesi hem bizler için hem de bölge için çok anlamlı sonuçlar doğuracak. Turizmin gelişmesi demek Diyarbakır’ın gelişmesi demek, yüzlerce gencimize yeni bir iş, yeni bir bakış açısı kazandırmak demek. Bu coğrafya, turizm açısından işlenmemiş hazine gibi bir değere sahip. Bu hazineyi hep birlikte parlatıp, başta Türkiye olmak üzere dünya kamuoyuna sunmalıyız. Buradaki güzellikleri kültürel ve tarihi değerleri, farklılıkları herkesin görmesi lazım. Hep birlikte bunun için çaba gösteriyoruz. Turizm sınırları kaldırıyor. Turizm demek refah demek, iş demek, aş demek, kültür alışverişi demek, birbiriyle tanış olmak demek" dedi.

'TURİZM EN ÇOK DİYARBAKIR’A LAZIM'

Bu bölgenin en çok ihtiyacı olan şeyin turizm olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, "Turizm Antalya’dan, İzmir’den, Denizli’den, Afyon’dan çok daha fazla Diyarbakır’a lazım. En çok turizme ihtiyacımız olan bölge Diyarbakır bölgesidir. Bu anlamda iç turizmin gelişmesi için başlattığımız info gezilerimiz her anlamda çok verimli geçiyor. Hem siz değerli yol arkadaşlarımızla buluşarak kocaman bir aile olduğumuzu gösterdik hem destinasyonlarımızı yerinde tanıtarak deneyimledik hem de sorunları ve çözüm önerilerimizi yüz yüze konuştuk. Göreve geldiğimiz günden beri yurt içinde ve dışında uluslararası öneme sahip 19 fuara katılarak turizmin nabzını tuttuk. Sizlerden aldığımız bu güçle çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Seyahat acentaları, yeni çıkacak yasamızın ardından yeni bir soluk yakalayacak. Hepinizin de yakından takip ettiği gibi yeni yasayla ilgili çalışmalarda sona yaklaştık. Yeni yasada belge devrinden teminata, aidatlardan yeni kuruluşa kadar her konuda acentalarımızın haklarını koruyacak revizyonlarla ilgili çalışmalar yaptık. Sektör olarak çıkmasını dört gözle beklediğimiz yasa konusunda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Geçen seneki rakamla yarım milyona yaklaştı. İnşallah bu sene 1 milyonları zorlayacağız. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. İnşallah sonuçlar alacağız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI



