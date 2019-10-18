HABER

TÜRSAB Başkanı'ndan 'booking.com' yorumu: Benzer firmalara da dava açacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 15:36 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya, booking.com hakkında haksız rekabet oluşturduğuna dair verilen  kararın emsal olduğunu söyleyerek, "Benzer firmalara da dava açacağız" dedi.

TÜRSAB Başkanı'ndan 'booking.com' yorumu: Benzer firmalara da dava açacağız

Burhan AYDIN/DİDİM (Aydın), (DHA)- TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya, booking.com hakkında haksız rekabet oluşturduğuna dair verilen kararın emsal olduğunu söyleyerek, "Benzer firmalara da dava açacağız" dedi.
TÜRSAB Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya, yapılacak olağan genel seçimi öncesi üyelerden destek istemek için Aydın'a geldi. Bağlıkaya, ilk olarak, Kuşadası ilçesindeki üyeleri ziyaret ettti. Daha sonra Kuşadası Belediyesi'ne misafir olan Bağlıkaya, ardından Didim'e geçti. Buradaki bir otelde üyeleriyle buluşan Bağlıkaya, basın mensuplarının TÜRSAB'ın açtığı davada, booking.com'un haksız rekabet oluşturduğu yönünde karar verilmesini hatırlatması üzerine şöyle konuştu:
"Açtığımız dava lehimize sonuçlandı. Belgesiz faaliyet olduğunu, vergilendirme olmadığını tespit ettik. Bundan sonraki süreçte, buna benzer firmalara dava açmaya devam edeceğiz. Bu kararın emsal bir karar olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de bundan sonraki süreçte, bu tür haksız rekabetlerin yapılmayacağını gösterdik. Hayırlı olmasını diliyorum."

FOTOĞRAF

TÜRSAB Başkanı'ndan 'booking.com' yorumu: Benzer firmalara da dava açacağız

PARTNER Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı
Bayburt’ta Mehmetçik’e destek yürüyüşüBayburt’ta Mehmetçik’e destek yürüyüşü
Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde depremAkdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD basınında dikkat çeken Türkiye analizi

ABD basınında dikkat çeken Türkiye analizi

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

Polisin yanıtı kızdırdı! 'Bu ülkede ne doğru ki...'

Polisin yanıtı kızdırdı! 'Bu ülkede ne doğru ki...'

Yoğun talep gördü! Başvuru için bugün son gün

Yoğun talep gördü! Başvuru için bugün son gün

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Yaşlı adama tuvalette kabusu yaşatmıştı! 3 gün kaçabildi

Tuvalette kabusu yaşatmıştı! 3 gün kaçabildi

İstanbul'da Kurt Kapanı 2019-16 denetimi!

İstanbul'da dev denetim!

İstanbul'da FETÖ'nün 'gaybubet evleri'ne operasyon

Örgütün kritik isimleri yakalandı

Şehit Astsubay Mesut Akmeşe Dikili'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Astsubay’a son veda!

Ukraynalı turist havalimanında yakalandı... Böyle bekledi!

Havalimanında yakalandı... Böyle bekledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.