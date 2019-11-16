Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜRSAB'ın şeffaf bir kurum olduğunu belirterek, "Birliğimizin belgesiz hiçbir harcaması yok, belgesiz hiçbir geliri de yoktur." dedi.

Bağlıkaya, 750 seyahat acentası sahibinin katılımıyla Kundu turizm merkezinde bir otelde düzenlenen "TÜRSAB Büyük Antalya Buluşması"nda, Antalya'nın sadece Türk turizmi için değil, dünya turizmi için de başarılı bir örnek olduğunu, bu başarının seyahat acentalarının canla başla, ülke, millet ve turizm aşkıyla çalışmasından kaynaklandığını söyledi.

Görevde bulundukları 21 aylık süreçte verdikleri sözlerin tamamını yerine getirdiklerini ifade eden Bağlıkaya, birlik yasasıyla ilgili gerekli bürokratik görüşmeleri de yaptıklarını, düzenlemenin Kültür ve Turizm Bakanlığının açıklaması sonrası Meclise sevk edilmesini beklediklerini dile getirdi.

Bağlıkaya, "Bu yasa, bu sektörden ekmek yiyen, çocuklarının geleceğini inşa eden meslektaşlarımızın yasasıdır. TÜRSAB şu anda her birimiyle şeffaf bir kurumdur. Birliğimizin belgesiz hiçbir harcaması yok, belgesiz hiçbir geliri de yoktur." diye konuştu.