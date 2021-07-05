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TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu BTK Başkanı denizde boğuldu

05.07.2021 02:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Kemer ilçesinde 5 yıldızlı otele gelen TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Kürşat Özeken (33) denizde boğuldu.

TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu BTK Başkanı denizde boğuldu

Erzurum’dan Kemer ilçe merkezinde bulunan bir otele gelen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuzeydoğu Anadolu BTK Başkanı Kürşat Özeken, dün saat 04.30 sıralarında arkadaşı ile denize girdi.

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DENİZDEN BAYGIN ŞEKİLDE ÇIKARTILDI

Bir süre sonra kendisini göremeyen arkadaşı durumu otel cankurtaranlarına bildirdi. Denizden baygın şekilde çıkartılan Kürşat Özeken’e ilk müdahale sahilde yapılırken, olay yerine gelen ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastanede yapılan müdahalelerle duran kalbi tekrar çalıştırılan Özeken buradan Antalya merkezindeki özel bir hastaneye sevk edildi. Burada yoğun bakımda tedaviye alınan Kürşat Özeken sabah kötüleşti ve öğle saatlerine doğru yaşamını yitirdi. Kürşat Özeken’in cenazesi morga konuldu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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