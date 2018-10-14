TÜRSAB Yöre Temsil Kurulu Başkanlar Toplantısı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Net döviz girdisi sağlayan bir sektörüz ve bu sene 32 milyar dolar hedefimiz var. Şu an net döviz girdimiz 28 milyar dolar. Cari açığının önemli bir bölümünü yüzde 40-42’sini karşılayan bir sektörüz." dedi.

Manavgat ilçesinde bir otelde düzenlenen TÜRSAB Yöre Temsil Kurulu Başkanları Toplantısına, TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, üyeleri, Yöre Temsil Kurulu Başkanları, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit katıldı.

Bağlıkaya, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'de turizmin ne kadar stratejik bir öneme sahip olduğunun farkında olduklarını ve yıllardır bunu anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Turizm sektörünün önemini anlatmanın kendilerine nasip olduğunu ifade eden Bağlıkaya, "Bu sektörün kamu gözünde itibara kavuşması bizim dönemimize nasip oldu. Burada hepimizin büyük katkısı oldu. Sektörün ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştık. Başarılı olduğumuzu da düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız son 3-4 konuşmasında neredeyse 5 dakika turizmle ilgili konuşuyor. Bu bize önem verdiğini gösteriyor." diye konuştu.