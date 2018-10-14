TÜRSAB Yöre Temsil Kurulu Başkanlar Toplantısı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Net döviz girdisi sağlayan bir sektörüz ve bu sene 32 milyar dolar hedefimiz var. Şu an net döviz girdimiz 28 milyar dolar. Cari açığının önemli bir bölümünü yüzde 40-42’sini karşılayan bir sektörüz." dedi.
Manavgat ilçesinde bir otelde düzenlenen TÜRSAB Yöre Temsil Kurulu Başkanları Toplantısına, TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, üyeleri, Yöre Temsil Kurulu Başkanları, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit katıldı.
Bağlıkaya, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'de turizmin ne kadar stratejik bir öneme sahip olduğunun farkında olduklarını ve yıllardır bunu anlatmaya çalıştıklarını söyledi.
Turizm sektörünün önemini anlatmanın kendilerine nasip olduğunu ifade eden Bağlıkaya, "Bu sektörün kamu gözünde itibara kavuşması bizim dönemimize nasip oldu. Burada hepimizin büyük katkısı oldu. Sektörün ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştık. Başarılı olduğumuzu da düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız son 3-4 konuşmasında neredeyse 5 dakika turizmle ilgili konuşuyor. Bu bize önem verdiğini gösteriyor." diye konuştu.
Dünyada turizminin yüzde 85'nin organizasyon ve seyahat acentası şirketleriyle seyahat ettiğine dikkati çeken Bağlıkaya, bundan sonraki dönemlerde de seyahat acentalarına önem verileceğine inandığını belirtti.
- "Net döviz girdisi sağlayan bir sektörüz"
Turist gelmediği, para kazanmadıkları dönem de ülke turizmi için çalışmaya devam ettiklerine vurgu yapan Bağlıkaya, şöyle konuştu:
"Küçük bir döviz dalgalanmasında dövizin ne kadar önemli olduğu, ülkeye getirilen dövizin ne kadar altın değerinde olduğu biz kez daha çıktı ortaya. Biz hiçbir şekilde ihracatçılarla kendimizi mukayese etmiyoruz. Net döviz girdisi sağlayan bir sektörüz ve bu sene 32 milyar dolar hedefimiz var. Şu an net döviz girdimiz 28 milyar dolar. Cari açığının önemli bir bölümünü yüzde 40-42'sini karşılayan bir sektörüz. Dolayısıyla bunun bilinci ile bütün vatansever duygularımızla çalışıyoruz. Para kazanmadığımız dönemlerde, turist gelmediği dönemlerde çok çalıştık. İki tane fazla turist getirmek için her türlü fedakarlık yapan bir topluluğuz."
AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın turizme önem verdiğini, yeni hükümet sisteminde Turizm Bakanlığı görevini sektörden gelen birine verdiğini söyledi.
Bu yıl turizm sektörünün 2017'ye göre çok iyi gittiğini vurgulayan Aydın, "Antalya, 2017 yılında 10 milyon turisti aştı. Bu yıl da şu ana kadar 11 milyonu geçti. Hedef 14 milyon turist." ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sosyal medya uyarısı!
Trump, rahip Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırladı! Dikkat çeken diyalog
Trump'tan Cemal Kaşıkçı ile ilgili bir açıklama daha!
Denizli'de balkonda vahşet! Kan gölüne döndü
Adnan Oktar Suç Örgütü'nün 3 numaralı ismi tutuklandı
Fethiye'de iğrenç olay! Üniversiteli kızların çığlıklarına koştular
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!
Rahip Brunson 6 ay daha yatabilir! Gözler oraya çevrildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a rahip Brunson yanıtı
Facebook resmen duyurdu: Tam 29 milyon kullanıcı...
Okuyucu Yorumları 0 yorum