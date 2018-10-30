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TÜRSAB'dan Booking.com davasına ilişkin duyuru

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 17:04 | Son Güncelleme

TÜRSAB, Booking.com'un "Türkiye'de yerleşik otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık edilmesi yönündeki faaliyetlerinin durdurulması" itirazlarının mahkeme tarafından tekrar reddedildiğini açıkladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Booking.com'un "Türkiye'de yerleşik otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık edilmesi yönündeki faaliyetlerinin durdurulması" itirazlarının mahkeme tarafından tekrar reddedildiğini duyurdu.

TÜRSAB'ın resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, TÜRSAB ile Booking.com internet sitesi arasında TC İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2015/1174 E. sayılı dosyasından görülmekte olan davaya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Davalı Booking.com'un, '... Booking.com internet adresi üzerinden veya oluşturacakları başka bir adres üzerinden, Türkiye’de yerleşik otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık edilmesi yönündeki faaliyetlerinin durdurulmasına...' karar verilmişti.
İş bu kararın kaldırılması için davalılarca tekrar istinaf yoluna başvurulmuş olup, TC İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi’nin 2018/1504 dosya no.lu, 2018/1125 karar no.lu ilamında, davalı itirazlarının tekrar reddine karar verilmiştir."

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