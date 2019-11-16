TÜRSAB'dan 'Büyük Antalya Buluşması' 

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) İstanbul'da yapılacak seçimli genel kurulu öncesinde TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye genelinden 750 seyahat acentesinin katılımıyla 'Büyük Antalya Buluşması' gerçekleştirdi.

Muratpaşa ilçesinde otelde düzenlenen toplantıya Türkiye genelinden seyahat acenteleri temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Gecede konuşan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, 30 Kasım- 1 Aralık günlerinde yapılacak seçimli genel kurulda yeniden aday olacağını kaydetti. Antalya'nın sadece Türk turizmi için değil, dünya turizmi için de çok başarılı bir örnek olduğunu belirten Bağlıkaya, "Bu başarıda hepinizin canla başla çalışması var, alın teri var, ülke aşkı, millet aşkı, turizm aşkı var" dedi.

21 ay önce göreve geldiklerini ve seçim sürecinde verdikleri tüm sözleri yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Bağlıkaya, "Yasamızı en kısa sürede meslektaşlarımızın da görüşlerini alarak, Bakanlık bürokratlarıyla birebir uzun süren çalışmalar sonrasında tamamladık. Sayın Bakanımız sektörün yeni kurulmuş dernekleri de dahil en az 3- 4 toplantı yaptı ve taslağının tamamlandığı yönünde açıklamalarda bulundu. Yasamızın, Bakanımızın basındaki açıklamaları doğrultusunda aralık ayı içinde mutabık kaldığımız hali ile TBMM'ye sevk edilmesini bekliyoruz. Bu yasa benim yasam değil, bu yasa hepimizin çıkarlarını, menfaatlerini koruyan, geleceğe umut ile bakmamızı sağlayacak bir yasa" diye konuştu.

'DEĞİŞİM DEVAM EDİYOR'

Birlik olarak olması gereken, asli görevlerine döndüklerini anlatan Firuz Bağlıkaya, TÜRSAB'ın şu anda her birimiyle şeffaf bir kurum olduğunu belirtti. Bağlıkaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birliğimizin belgesiz hiçbir harcaması yok. Belgesiz hiçbir geliri de yok. Değişim devam ediyor, bir dönem daha size hizmet etmek, sesiniz olmaya devam etmek istiyoruz. TÜRSAB ailemizin değerli üyeleri olarak bir olmaya birlik olmaya devam edelim. Bu birlik ve beraberliği çok daha kararlı ve emin adımlarla sürdürmek için yine sizlerin enerjisine, gücüne, fikirlerine ve desteğine ihtiyacımız var. Bu vesileyle, 23. dönemde bize gösterdiğiniz güven ve destek için bir kez daha siz değerli üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu seçimlerde oyunuzun rengi ne olursa olsun, sandığın iradesinden çıkan sonuç, TÜRSAB'ın lehine olsun, geleceğine ışık tutsun."

Yeni dönemde de en önemli yol göstericilerinin acenteler olacağını dile getiren Bağlıkaya, "Sizlerin önerileri, eleştirileri, fikirleri kılavuzumuz olmaya devam edecek. Yeni dönem, 2022'nin son günlerinde bitecek. İnşallah, Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken hep birlikte 2023 hedeflerini tutturmuş olacağız ve bu başarıyı Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e armağan edeceğiz. Ne mutlu ki, 2022 yılı ayrıca birliğimizin kuruluşunun 50. yılına denk geliyor. Dönemi neşeyle, coşkuyla bitirerek görevi yeni arkadaşlara devredeceğiz" dedi.

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