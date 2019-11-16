HABER

TÜRSAB'dan 'Büyük Antalya Buluşması' 

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 23:26 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) İstanbul'da yapılacak seçimli genel kurulu öncesinde TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye genelinden 750 seyahat acentesinin katılımıyla 'Büyük Antalya Buluşması' gerçekleştirdi.

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) İstanbul'da yapılacak seçimli genel kurulu öncesinde TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye genelinden 750 seyahat acentesinin katılımıyla 'Büyük Antalya Buluşması' gerçekleştirdi.
Muratpaşa ilçesinde otelde düzenlenen toplantıya Türkiye genelinden seyahat acenteleri temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Gecede konuşan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, 30 Kasım- 1 Aralık günlerinde yapılacak seçimli genel kurulda yeniden aday olacağını kaydetti. Antalya'nın sadece Türk turizmi için değil, dünya turizmi için de çok başarılı bir örnek olduğunu belirten Bağlıkaya, "Bu başarıda hepinizin canla başla çalışması var, alın teri var, ülke aşkı, millet aşkı, turizm aşkı var" dedi.
21 ay önce göreve geldiklerini ve seçim sürecinde verdikleri tüm sözleri yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Bağlıkaya, "Yasamızı en kısa sürede meslektaşlarımızın da görüşlerini alarak, Bakanlık bürokratlarıyla birebir uzun süren çalışmalar sonrasında tamamladık. Sayın Bakanımız sektörün yeni kurulmuş dernekleri de dahil en az 3- 4 toplantı yaptı ve taslağının tamamlandığı yönünde açıklamalarda bulundu. Yasamızın, Bakanımızın basındaki açıklamaları doğrultusunda aralık ayı içinde mutabık kaldığımız hali ile TBMM'ye sevk edilmesini bekliyoruz. Bu yasa benim yasam değil, bu yasa hepimizin çıkarlarını, menfaatlerini koruyan, geleceğe umut ile bakmamızı sağlayacak bir yasa" diye konuştu.
'DEĞİŞİM DEVAM EDİYOR'
Birlik olarak olması gereken, asli görevlerine döndüklerini anlatan Firuz Bağlıkaya, TÜRSAB'ın şu anda her birimiyle şeffaf bir kurum olduğunu belirtti. Bağlıkaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Birliğimizin belgesiz hiçbir harcaması yok. Belgesiz hiçbir geliri de yok. Değişim devam ediyor, bir dönem daha size hizmet etmek, sesiniz olmaya devam etmek istiyoruz. TÜRSAB ailemizin değerli üyeleri olarak bir olmaya birlik olmaya devam edelim. Bu birlik ve beraberliği çok daha kararlı ve emin adımlarla sürdürmek için yine sizlerin enerjisine, gücüne, fikirlerine ve desteğine ihtiyacımız var. Bu vesileyle, 23. dönemde bize gösterdiğiniz güven ve destek için bir kez daha siz değerli üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu seçimlerde oyunuzun rengi ne olursa olsun, sandığın iradesinden çıkan sonuç, TÜRSAB'ın lehine olsun, geleceğine ışık tutsun."
Yeni dönemde de en önemli yol göstericilerinin acenteler olacağını dile getiren Bağlıkaya, "Sizlerin önerileri, eleştirileri, fikirleri kılavuzumuz olmaya devam edecek. Yeni dönem, 2022'nin son günlerinde bitecek. İnşallah, Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken hep birlikte 2023 hedeflerini tutturmuş olacağız ve bu başarıyı Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e armağan edeceğiz. Ne mutlu ki, 2022 yılı ayrıca birliğimizin kuruluşunun 50. yılına denk geliyor. Dönemi neşeyle, coşkuyla bitirerek görevi yeni arkadaşlara devredeceğiz" dedi.

Eşi döverek öldürmüştü... Suriyeli kadın 2 aylık hamile çıktıEşi döverek öldürmüştü... Suriyeli kadın 2 aylık hamile çıktı
Beşiktaş'ta 1 kişiyi bıçaklayan valeler gözaltına alındı.Beşiktaş'ta 1 kişiyi bıçaklayan valeler gözaltına alındı.
Sakarya'da, geri dönüşüm fabrikasında iki günde iki yangınSakarya'da, geri dönüşüm fabrikasında iki günde iki yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef Ekin tüm Türkiye'nin tanıdığı ismin kuzeni çıktı

MasterChef Ekin tüm Türkiye'nin tanıdığı ismin kuzeni çıktı

Karaköy'deki görüntüler çok konuşulmuştu! Karar verildi

Karaköy'deki görüntüler çok konuşulmuştu! Karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması

İstanbul'da feci ölüm! Üzerine TIR devrildi

İstanbul'da feci ölüm! Üzerine TIR devrildi

Sosyal medya bunu konuşuyor! Hayranı kalçasına dokununca...

Sosyal medya bunu konuşuyor! Hayranı kalçasına dokununca...

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
16 Kasım 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 2 milyon TL devretti

Arkadaşlarıyla pikniğe giden kişi, kayboldu

Arkadaşlarıyla pikniğe gitti, kayboldu!

Son dakika! Serbest bırakılmıştı: Yeniden gözaltına alındı!

Serbest bırakılmıştı: Yeniden gözaltına alındı!

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Son dakika: Antalya'nın Elmalı ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem

Antalya'da korkutan deprem!

İstanbul'da feci ölüm! Üzerine TIR devrildi

İstanbul'da feci ölüm! Üzerine TIR devrildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.