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TÜRSAB'dan büyükelçilere Bursa gezisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 18:36 | Son Güncelleme

Birliğin, hedef pazarlardan gelen turist sayısını yukarı çekmek ve Türkiye'yi tanıtmak amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında düzenlediği Bursa gezisi başladı - TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Nezih Hacıalioğlu: - "İstanbul, Ankara, Antalya, Bodrum, İzmir ülkemizin turizmi açısından önem arz eden yerler fakat Bursa, Gaziantep, Van gibi illerimiz de var. Önümüzdeki dönemlerde buna benzer etkinlikler devam edecek"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin (TÜRSAB), büyükelçilere Türkiye'yi tanıtmak amacıyla geçen yıl ekim ayında Gaziantep ve Şanlıurfa'dan başlattığı geziler kapsamında Bursa programı başladı.

Birliğin, hedef pazarlardan gelen turist sayısını yukarı çekmek amacıyla, ülkede görev yapan büyükelçilere Türkiye'nin tarihi ve turistik yerleri ile kültürel zenginliklerini tanıtma faaliyetleri sürüyor.

Türkiye'nin yurt dışında daha fazla tanınması hedefiyle başlatılan gezilerin Bursa'daki bölümüne katılan büyükelçiler, Yenişehir Havalimanı'nda Büyükşehir Belediyesinin bando takımı eşliğinde karşılandı. Çiçek hediye edilen konuklar, daha sonra il merkezine geçti.

Büyükelçiler, Soğanlı Botanik Parkı'nda verilen öğle yemeğinin ardından UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmiş tarihi ve turistik mekanları, Ulu Cami ve Koza Han'ı gezdi.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Nezih Hacıalioğlu, yaptığı açıklamada, büyükelçileri misafir ettiklerini, yılın ilk programını Bursa'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin farklı yerlerini büyükelçilere tanıtmak istediklerini ifade eden Hacıalioğlu, "İstanbul, Ankara, Antalya, Bodrum, İzmir ülkemizin turizmi açısından önem arz eden yerler fakat Bursa, Gaziantep, Van gibi illerimizde var. Önümüzdeki dönemlerde buna benzer etkinlikler devam edecek." dedi.

TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu da Bursa'nın dünyada tanınırlığının artması için adımlar attıklarını, tarihi mekanları, kültürel değerleri, turizm bakımından var olan kaynakları büyükelçilere sunacaklarını ifade etti.

Saraçoğlu, Bursa'nın dünya üzerinde marka şehir olması konusunda da çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Geziye, Arjantin Büyükelçisi Jorge Alejandro Mastropietro, Kolombiya Maslahatgüzarı Milena Gomez Kopp, Kuzey Makedonya Büyükelçisi Zvonko Mucunski, Küba Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez, Litvanya Büyükelçisi Audrius Bruzga, Malezya Büyükelçisi Abd Razak Bin Abdul Wahab, Sırbistan Büyükelçisi Zoran Markovic, Hindistan Maslahatgüzarı Vanaja Kumari Thekkat ile aileleri katılıyor.

Büyükelçiler yarın, Osmanlı'nın ilk yerleşim yerlerinden olan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Cumalıkızık Mahallesi'ni ziyaret edecek. Daha sonra İznik'e geçecek grup, Yenişehir Kapısı, Roma Tiyatrosu, Nilüfer Hatun Çini Çarşısı ve Ayasofya Camisi'ni gezecek. Konuklar 5 Mayıs Pazar günü Uluabat Gölü kıyısındaki Gölyazı Mahallesi'ni gezdikten sonra Bursa'dan ayrılacak.

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Bursa gezisi türsab

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