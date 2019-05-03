TÜRSAB'dan Büyükelçilere Bursa gezisi

Semih ŞAHİN/BURSA (DHA)- TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından turizm potansiyelini artırmak için düzenlenen gezi programları kapsamında 9 farklı ülkenin büyükelçileri ve eşleri Bursa'da ağırlandı. Bursa'nın tarihi ve turistik yerlerini inceleyen heyet yarın İznik ziyaretleriyle gezi turuna devam edecek. Ülkenin tarihi ve turistik yerlerini tanıtarak turzm potansiyelini artırmak için yabancı ülkelerin büyükelçilerine yönelik gezi programı başlatan TÜRSAB, Arjantin, Kolombiya, Kuzey Makedonya, Küba, Litvanya, Malezya, Sırbistan, Hindistan, Ukrayna Büyükelçileri ve eşlerine yönelik Bursa turu başlattı. Botanik Park, Ulu Camii, Kapalıçarşı gibi tarihi ve turistik yerleri ziyaret eden Büyükelçiler, Bursa'nın yöresel lezzetleriyle de tanıştı. Türkiye'ye gelen turist sayısını artırmak için düzenlenen organizasyon 3 gün devam edecek. Bursa şehir merkezindeki gezisini tamamlayan heyet, yarın İznik'teki tarihi ve turistik mekanları ziyaret edecek. 'ÜLKEMİZİN FARKLI KÖŞELERİNİ TANITMAK İSTEDİK' Bunlar da ilginizi çekebilir Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı "Bizim millet varlığımız geniş bir coğrafyada yer almaktadır" AK Parti'li Kurtulmuş: Bugün yaşadığımız dünyada yeni bir finansal mimariye ihtiyaç vardır

Turizm potansiyeli açısından bu tür organizasyonların önemli olduğunu ve farklı illerde organizasyonların devam edeceğini söyleyen TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Nezih Hacıalioğlu, "Bu yılki ilk programımızı Bursa'da gerçekleştirdik. Ülkemizin farklı köşelerini tanıtmak istedik. Genelde diplomatik ve resmi ziyaretler yapıyorlar. Ülkemizin farklı köşelerini tanıtmak istedik. İstanbul, Ankara, Antalya, Bodrum, İzmir ülkemizin turizmi açısından önem arz eden yerler fakat Bursa, Gaziantep, Van gibi illerimizde var. Önümüzdeki dönemlerde buna benzer etkinlikler devam edecek" dedi. 'MARKA ŞEHİR OLMA YOLUNDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK' Bursa'yı dünya coğrafyasına tanıtmak istediklerini dile getiren TÜRSAB Bursa Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, "Bursa'nın tarihi mekanları, kültürel değerleri, turizm açısından var olan kaynakları sunacağız. Yerinde incelemeler yaptıracağız. Güzel bir haftasonu geçirmelerini sağlayacağız. Bundan sonraki süreçte Bursa'nın dünya üzerinde iyi bir marka şehir olması konusunda da çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.