TURSAD üyelerinden Zonguldak ziyareti

Turizmci ve Seyahat Acenteleri Derneği (TURSAD) üyesi seyahat acentası temsilcileri, Zonguldak'ın Devrek ilçesinde dünyaca ünlü Devrek bastonunun yapılışıyla ilgili bilgi alarak Bastoncular Çarşısını gezdi.

Seyahat acentası temsilcileri, TURSAD Genel Başkanı Cevat Engin Şahin'le Devrek ilçesine gelerek, ilçe tarihinin yanı sıra dünyaca ünlü Devrek bastonunun yapımıyla ilgili bilgi aldı.

TURSAD Genel Başkanı Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneklerine üye Ankara ve İstanbul'daki seyahat acentalarının temsilcileriyle Zonguldak'ta iki günlük gezi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Amaçlarının yeni bir destinasyon oluşturmak olduğunu ifade eden Şahin, "Acentalar için yeni bir ürün oluşturmak. Turistler için de gezebilecekleri yeni yerler tanıtmak anlamında ilk geziyi bizler gerçekleştiriyoruz. İlk önce biz bu yerleri gezdikten sonra müşterilerimizi buraya getiriyoruz. Devrek, bastonuyla meşhur. Biz burada bastonun ne kadar meşakkatli yapıldığı gördük. İşçilik ve emek içerdiğini, nasıl bir sanat olduğunu gördük." diye konuştu.

Bastoncular Çarşısı'nı gezen Şahin ve beraberindekiler daha sonra Gökçebey ilçesinde bulunan Çanakçılar Müzesi ve hayvanat bahçesini ziyaret etti.

