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TURSAD üyelerinden Zonguldak ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 18:42 | Son Güncelleme

TURSAD Genel Başkanı Cevat Engin Şahin: - "Bölge, önümüzdeki zamanda turizm hareketliliği kazanacak gibi inşallah. Bu noktada biz de acenteler olarak müşterilerimize burayı tanıtma noktasında görev alacağız"

Turizmci ve Seyahat Acenteleri Derneği (TURSAD) üyesi seyahat acentesi temsilcileri, Zonguldak ile Ereğli ilçesindeki tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Seyahat acentesi temsilcileri, TURSAD Genel Başkanı Cevat Engin Şahin ile Ereğli ilçesine gelerek, ilçe tarihinin yanı sıra mitolojik öyküsüyle ziyaretçilerin ilgisini çeken Cehennemağzı Mağaraları ile Kurtuluş Savaşı'nın "tek deniz çatışmasının" silahsız kurtarma gemisi olan ve aynı ölçülerde benzeri yapılarak müzeye dönüştürülen Gazi Alemdar Müze Gemisi'ni ziyaret etti.

Daha sonra Zonguldak'a gelerek taş kömürünün yer altındaki üretimine dair sürecin yansıtıldığı, Türkiye'nin ilk taş kömürü müzesi olma özelliği taşıyan "Maden Müzesi"ni gezen grup, madenci ceketi ve çizmesi giyip baret takarak, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Eğitim Ocağı'nı gezdi.

TURSAD Genel Başkanı Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizmin olmazsa olmazının turizm acenteleri olduğunu belirterek, bu noktada müşterilere ulaştırılması gereken bir hazine bulduklarını söyledi.

Bunları paket haline getireceklerini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Bunları müşterilerimize sunacağız. İnşallah Zonguldak turizmine de bir katkımız olacak. Şu an çok ciddi bir turizm alt yapısı yok bölgede anlaşılan. Filyos, deniz, güneş anlamında kısa bir sezon olsa da hizmet verebilecek gibi. Zonguldak merkezli kanaatimiz ise kömür ve Uzun Mehmet hikayesinin öne çıkarılması gerektiği noktasında. Bölge, önümüzdeki zamanda turizm hareketliliği kazanacak gibi inşallah. Bu noktada biz de acenteler olarak müşterilerimize burayı tanıtma noktasında görev alacağız. Turizmle ilgili çeşitli önerilerimiz var."

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Anahtar Kelimeler:
Gezi seyahat acentesi turizm Zonguldak

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