TURSAD üyelerinden Zonguldak ziyareti

TURSAD Genel Başkanı Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizmin olmazsa olmazının turizm acenteleri olduğunu belirterek, bu noktada müşterilere ulaştırılması gereken bir hazine bulduklarını söyledi.

Seyahat acentesi temsilcileri, TURSAD Genel Başkanı Cevat Engin Şahin ile Ereğli ilçesine gelerek, ilçe tarihinin yanı sıra mitolojik öyküsüyle ziyaretçilerin ilgisini çeken Cehennemağzı Mağaraları ile Kurtuluş Savaşı'nın "tek deniz çatışmasının" silahsız kurtarma gemisi olan ve aynı ölçülerde benzeri yapılarak müzeye dönüştürülen Gazi Alemdar Müze Gemisi'ni ziyaret etti.

Bunları paket haline getireceklerini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Bunları müşterilerimize sunacağız. İnşallah Zonguldak turizmine de bir katkımız olacak. Şu an çok ciddi bir turizm alt yapısı yok bölgede anlaşılan. Filyos, deniz, güneş anlamında kısa bir sezon olsa da hizmet verebilecek gibi. Zonguldak merkezli kanaatimiz ise kömür ve Uzun Mehmet hikayesinin öne çıkarılması gerektiği noktasında. Bölge, önümüzdeki zamanda turizm hareketliliği kazanacak gibi inşallah. Bu noktada biz de acenteler olarak müşterilerimize burayı tanıtma noktasında görev alacağız. Turizmle ilgili çeşitli önerilerimiz var."

