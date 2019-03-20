TÜRSİAD üyeleri yemekte buluştu

Sudan Türk İşadamları Derneği (TÜRSİAD) üyeleri yemekte bir araya geldi.

Başkent Hartum'daki dernek merkezinde düzenlenen yemeğe, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Türk iş insanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve bazı davetliler yoğun katılım gösterdi.

Ekonomik ve ticari gelişmelerin ele alındığı etkinlikte, bazı iş insanları faaliyetlerine ilişkin tanıtım gerçekleştirdi. Üyelere, gelecek ay Etiyopya'ya düzenlenecek iş gezisi hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Büyükelçi Neziroğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Sudan'daki varlığının ve görünürlüğünün son derece önemli olduğunu vurguladı.

Neziroğlu, "Sudan'daki derneklerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız sürekli faaliyet içerisinde. Sudan'la ilişkilerimizde ekonomik ilişkiler önemli bir yer tutuyor. Siyasi ilişkilerimize baktığımızda, ticari ilişkiler maalesef onun çok gerisinde. Ekonomik krize rağmen iş adamlarımız burada tutundular. Bir kısmı marka oldular. Türkiye'den gelen iş adamları için TÜRSİAD danışmanlık desteği veriyor. Sizlerin kenetlenmesi, birbirine destek olması son derece önemli." dedi.