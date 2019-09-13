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Turşu bidonları içinde kubar esrar ele geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 21:17 | Son Güncelleme

Samsun’da jandarma ekipleri, turşu bidonları içine gizlenmiş 10 kilo kubar esrar ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda R.S.’ye ait ev ve evin bahçesinde arama yaptı.

Turşu bidonları içinde kubar esrar ele geçti

Samsun’da jandarma ekipleri, turşu bidonları içine gizlenmiş 10 kilo kubar esrar ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda R.S.’ye ait ev ve evin bahçesinde arama yaptı. Yapılan aramada bahçede ve üç ayrı turşu bidonu içinde 10 kilo kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili R.S. gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan R.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Turşu bidonları içinde kubar esrar ele geçti

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