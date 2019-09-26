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Turşu bidonuyla uyuşturucu servisi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 11:17 | Son Güncelleme

Bursa’da bindiği takside polisleri fark edince tedirgin olan şahıs, motorize yunusların dikkatinden kaçmadı.

Turşu bidonuyla uyuşturucu servisi

Bursa’da bindiği takside polisleri fark edince tedirgin olan şahıs, motorize yunusların dikkatinden kaçmadı. Taksiyi durduran yunuslar, şahsın turşu bidonuyla satmak üzere yanına aldığı uyuşturucuları ele geçirdi.
Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi’ye bağlı Çırpan Mahallesi’nde seyir halinde iken bir taksinin içindeki yolcunun şüpheli hareketler sergilediğini fark etti. Şüphe üzerine taksiyi durduran yunus ekipleri, yolcu S.Y’yi aşağı indirdi. S.Y’nin üzerini ve bindiği taksiyi aradı. Aramalarda S.Y’nin taksiyle taşıdığı bir turşu bidonunun içerisinde uyuşturucu madde bulundu.
S.Y’yi ve uyuşturucu dolu turşu bidonunu emniyete götüren ekipler, bidonun içinde 500 gram esrar olduğunu tespit etti. Şüpheli S.Y, Motosikletli Yunus Timleri Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından polis merkezine teslim edildi.

Turşu bidonuyla uyuşturucu servisi

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