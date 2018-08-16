Turşu fabrikasında sahte içki üretmişler

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde düzenlenen operasyonda, 4 bin 497 şişe sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, sahte içki imalatına yönelik çalışma gerçekleştiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yazıbaşı Mahallesindeki bir turşu fabrikasında üretim yapıldığı bilgisine ulaştı.

Fabrikaya düzenlenen operasyonda, 4 bin 497 şişe sahte içki, 11 bin 190 boş şişe, dolum, kapak ve marka makinesi ile 5 bin 320 etiket ele geçirildi.

Operasyonda S.E.Ö. ile Suriye uyruklu H.S, A.A. ve H.F.O. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.E.Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

