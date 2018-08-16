HABER

Turşu fabrikasında sahte içki üretmişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 15:10 | Son Güncelleme

Torbalı'da düzenlenen operasyonda, 4 bin 497 şişe sahte içki ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde düzenlenen operasyonda, 4 bin 497 şişe sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, sahte içki imalatına yönelik çalışma gerçekleştiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yazıbaşı Mahallesindeki bir turşu fabrikasında üretim yapıldığı bilgisine ulaştı.

Fabrikaya düzenlenen operasyonda, 4 bin 497 şişe sahte içki, 11 bin 190 boş şişe, dolum, kapak ve marka makinesi ile 5 bin 320 etiket ele geçirildi.

Operasyonda S.E.Ö. ile Suriye uyruklu H.S, A.A. ve H.F.O. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.E.Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

PARTNERSinem'in kıyafeti olay oldu!Sinem'in kıyafeti olay oldu!
Siirt Valisi Ali Fuat Atik denetim sırasında fark etti! Önce çekiç istedi sonra tek tek kırdıSiirt Valisi Ali Fuat Atik denetim sırasında fark etti! Önce çekiç istedi sonra tek tek kırdı
Engelilerden kaldırımlara park eden araçlara 'sticker'lı protestoEngelilerden kaldırımlara park eden araçlara 'sticker'lı protesto
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kaçak içki operasyon polis Turşu fabrikası

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Karısının gözü önünde yaptığı pes dedirtti!

Karısının gözü önünde yaptığı pes dedirtti!

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Pınar Altuğ'un romantik paylaşımına kızdıran yorum

Pınar Altuğ'un romantik paylaşımına kızdıran yorum

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erzurum’da, 1 yaşındaki bebek buzdolabında boğuldu

Erzurum’da, 1 yaşındaki bebek buzdolabında boğuldu

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayette yeni gelişme!

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayette yeni gelişme!

Siirt Valisi Ali Fuat Atik denetim sırasında fark etti! Önce çekiç istedi sonra tek tek kırdı

Siirt Valisi Ali Fuat Atik denetim sırasında fark etti! Önce çekiç istedi sonra tek tek kırdı

Adım adım feci son!

Adım adım feci son!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Binbaşım beni çok duygulandırdı' demişti... O resim baş köşede!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Binbaşım beni çok duygulandırdı' demişti... O resim baş köşede!

Alışveriş merkezinde rezalet!

Alışveriş merkezinde rezalet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.