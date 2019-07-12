Turşu fabrikasının palet deposu yandı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN Organize Sanayi Bölgesi'ndeki turşu fabrikasının palet deposunda çıkan yangın, korkulu anlar yaşattı. Fırtınanın etkisi ile bir anda büyüyen alevler, itfaiyenin iki saat süren çabası sonucu kontrol altına alındı.

Dün gece, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki turşu fabrikasının palet deposunda, henüz belinlenemeyen nedenle yangın çıktı. Paletlerin arasından alevlerin yükseldiğini gören güvenlik görevlileri durumu itfaiye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Fırtınanın etkisi ile yangın geniş alana yayılırken, iki saat süren çalışma sonrası alevler kontrol altına alındı. Yangının ardından maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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