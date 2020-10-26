Turşu mu öldürdü? 3 gün boyunca anne ve babalarının cesediyle yaşadılar

5 ve 1 yaşlarındaki iki çocuk, turşu yedikten sonra ölen anne babalarının cesediyle 3 gün geçirdi.
Acı gerçek, 30 yaşındaki Alexander Yakunin ve 25 yaşındaki karısı Viktoria'nın önceden planlanan bir aile yemeğine katılamamasıyla ortaya çıktı.
Söz konusu davete katılmayan çifti arayan teyze, ailenin 5 yaşındaki çocuğuyla telefonda görüştü. Anne ve babasının uzun süredir uyuduğunu söyleyen küçük çocuk babasının da siyahlaştığı bilgisini verdi.
Teyze Natalya eve geldiğinde, kız kapıyı açtı ve çiftin bir yaşındaki oğlunun girişte bezle ayakta durduğunu gördü. Natalya çiftin yatakta cesetlerini gördüğü an şoka girip çığlık attığını söylüyor.
Çiftin ölümleri bir sır olarak kalsa da, araştırılan olası bir neden mutfakta açık bulunan ev yapımı bir turşu kavanozu olduğu bilgisi verildi. Ölmeden önceki gece, baba Yakunin çocukları anaokulundan aldı ve annesinin evinden bir torba içinde turşu aldı.
Çiftin, Botulinum toksininden zehirlenerek öldükleri şüphesi üzerinde duruluyor. Ölüm nedenini doğrulamak için vücutlarında otopsiler ve toksikolojik incelemeler yapılıyor.
Akrabaları ve komşuları tarafından mutlu bir aile diye bahsedilen çiftin çocuklarına baba Yakunin'in ailesi bakacak.
Gıdalarla bulaşan ciddi bir hastalıktır. Hemen ve yeterli tedavi edilmezse yüksek ölüm oranına sahip olan Botulizm hastalığının etkeni Clostridium botulinum'dur. Toksini ısıyla değişme eğilimindedir ve 80°C'de 10 dakika veya daha fazla sürede ısıtma ile yok edilebilir.
Nasıl Bulaşır?
Gıda kaynaklı botulizm mikroorganizmanın gelişimi esnasında üretilen toksini içeren gıdanın tüketilmesi ile oluşan ciddi bir gıda zehirlenmesidir. Botulismus toksini, konserve mısır, biber, yeşil fasulye, çorba, pancar, kuşkonmaz, mantar, olgun zeytin, ıspanak, ton balığı, tavuk ve tavuk ciğeri ve ciğer kafa ve hafif öğle yemeği etleri, jambon, sosis, doldurulmuş patlıcan, ıstakoz ve tütsülenmiş ve tuzlanmış balık gibi gıdalarda saptanmıştır. Yıllık olarak kaydedilen birçok salgının, yetersiz işlenmiş gıdalarla, ev yapımı konservelerle alakalı olduğu görülmüştür. Zaman zaman ticari üretilen gıdalarda da rastlanmıştır. Sosisler, et ürünleri, konserve sebzeler ve deniz ürünleri insan botulizmi için en sık karşılaşılan gıda ürünleridir.
Belirtileri Nelerdir?
Gıda kaynaklı botulizm (aslında gıda kaynaklı zehirlenme) bakteri tarafından üretilen toksin içeren gıdanın tüketilmesi ile ortaya çıkan hastalıktır. Kuluçka süresi 4 saat ile 8 gün arasında değişmesine rağmen, gıda kaynaklı botulizmin başlangıç belirtileri, toksinli gıdanın tüketiminden sonraki 18-36 saat arasında ortaya çıkmaktadır.
Zehirlenmenin erken belirtileri, belirgin halsizlik, zayıflık ve baş dönmesidir.
Bulanık görme ve çift görme, ağız kuruluğu, konuşma ve yutkunmada zorluk çekme, kalp atımında azalma, tansiyon düşüklüğü, nefes alıp vermede zorluk, diğer kasların zayıflığı, ağrılı şişmeler, ciltte beklenmedik renk değişiklikleri, terleme bozuklukları, karın ağrısı, bulantı, kusma ve kabızlık genel belirtileri arasında yer almaktadır. Tedavi edilmediği takdirde yüksek ölüm oranına sahiptir.
Korunma Yolları Nelerdir?
Ev konservelerinin hazırlanması sırasında yeterli ısı ve basınç uygulanmak ve tüketilmeden önce 10 dakika kaynatmak gerekir.
Şişmiş konservelerin açılmaması, kokuşmuş besinlerin yenilmemesi gerekir.