Turşu mu öldürdü? 3 gün boyunca anne ve babalarının cesediyle yaşadılar

Çiftin ölümleri bir sır olarak kalsa da, araştırılan olası bir neden mutfakta açık bulunan ev yapımı bir turşu kavanozu olduğu bilgisi verildi. Ölmeden önceki gece, baba Yakunin çocukları anaokulundan aldı ve annesinin evinden bir torba içinde turşu aldı.

Akrabaları ve komşuları tarafından mutlu bir aile diye bahsedilen çiftin çocuklarına baba Yakunin'in ailesi bakacak.

BOTULINUM TOKSİNİ NEDİR?

Gıdalarla bulaşan ciddi bir hastalıktır. Hemen ve yeterli tedavi edilmezse yüksek ölüm oranına sahip olan Botulizm hastalığının etkeni Clostridium botulinum'dur. Toksini ısıyla değişme eğilimindedir ve 80°C'de 10 dakika veya daha fazla sürede ısıtma ile yok edilebilir.

Nasıl Bulaşır?

Gıda kaynaklı botulizm mikroorganizmanın gelişimi esnasında üretilen toksini içeren gıdanın tüketilmesi ile oluşan ciddi bir gıda zehirlenmesidir. Botulismus toksini, konserve mısır, biber, yeşil fasulye, çorba, pancar, kuşkonmaz, mantar, olgun zeytin, ıspanak, ton balığı, tavuk ve tavuk ciğeri ve ciğer kafa ve hafif öğle yemeği etleri, jambon, sosis, doldurulmuş patlıcan, ıstakoz ve tütsülenmiş ve tuzlanmış balık gibi gıdalarda saptanmıştır. Yıllık olarak kaydedilen birçok salgının, yetersiz işlenmiş gıdalarla, ev yapımı konservelerle alakalı olduğu görülmüştür. Zaman zaman ticari üretilen gıdalarda da rastlanmıştır. Sosisler, et ürünleri, konserve sebzeler ve deniz ürünleri insan botulizmi için en sık karşılaşılan gıda ürünleridir.