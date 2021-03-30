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Turşu tankına çıplak ayaklarıyla girdi, kaymakamlık açıklama yaptı: 'Burada turşu fabrikası yok'

30.03.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde turşu fabrikasında bir işçi, turşuların depolandığı tanka çıplak ayakları ve kıyafetleriyle girerek turşularla dans ettiği haberleri üzerine, Viranşehir Kaymakamlığı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre, görüntülerdeki tesisin Viranşehir'de olmadığı belirtildi.

Turşu tankına çıplak ayaklarıyla girdi, kaymakamlık açıklama yaptı: 'Burada turşu fabrikası yok'

Konya'daki bir süt fabrikasında çekilen skandal görüntüler sonrası bu kez de turşuların depolandığı bir tanka giren çalışanın görüntüleri sağlığımızla nasıl oynandığını gözler önüne sermişti. İddiaya göre bu görüntüler Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çekilmişti. Ancak bu konuda Viranşehir kaymakamlığı bir açıklama yaptı.

''FABRİKA VİRANŞEHİR'DE DEĞİL! BURADA TURŞU FABRİKASI YOK''

Kaymakamlık internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın organlarınca servis edilen, bir çalışanın turşu tankına çıplak ayakları ve kıyafetleriyle girdiği görüntülerdeki tesisin Viranşehir'de olmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ulusal bir haber sitesinde 'Viranşehir ilçesinde gıda skandalı' şeklinde servis edilen haber gerçekleri yansıtmamaktadır. Viranşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde turşu fabrikası bulunmamaktadır. Viranşehir Organize Sanayi Bölgemiz dışında da turşu imalatı yapan faal bir kuruluş yoktur. Bahse konu haberin görsellerinde lahana turşusu kurulduğu görülmektedir. İlçemizde lahana bitkisinin yetiştiriciliği yapılmamaktadır."

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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