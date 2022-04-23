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Turşu zehre dönüşmesin! İçine mutlaka...

23.04.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turşu, genelde kışın tercih edilse de sevenleri için yaz kış fark etmiyor... Uzun süre durabilen turşuların üzerinde bir süre sonra küflenmeler olabiliyor. Turşu suyunun üzerinde biriken beyazlıklar sadece turşuda kötü bir görünüme değil tadının da kötüleşmesine neden oluyor. Hatta turşudaki küflenme zehirli bile olabilir.

Turşu zehre dönüşmesin! İçine mutlaka...

Turşu yediden yetmişe herkesin çok sevdiği fermente yiyeceklerin başında geliyor. Market raflarında, pazarlarda bidonlar içinde satılan turşuların en makbulü tabii ki evde yapılan ev yapımı turşular oluyor. Yapıldıktan sonra uzun süre muhafaza edilebilen turşunun suyu bir süre sonra beyazlaşabilir. Bu beyazlanma turşunun küflendiği anlamına gelir.

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Turşudaki küf zehirleyebilir. Bu nedenle turşu suyu üzerinde beyazlıklar gördüğünüzde tüketmekten kaçının. Turşudaki beyazlıklar küf anlamına gelir ve bu durum faydalı bakterileri yok eder. Turşunun yumuşaması da küflere işarettir.

TURŞU KÜFÜ İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Birçok insan turşu suyu üzerindeki beyazlıkları aldıktan sonra tüketmeye devam eder. Oysa o beyazlıklar küfe işarettir.

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MAYDANOZ KÜFÜ ENGELLİYOR

Turşuların bozulmadan dayanma süresini uzatmak için kavanozdaki sebzelerin en üstüne iki dal maydanoz koyun. Böylece sebzelerin küflenmesi engellenmiş olur. Turşuları serin yerde muhafaza etmeye özen gösterin.

Taze fasulye turşusunu kurarken fasulyeleri bir miktar haşlayın. Yüksek ısı küflenmeyi geciktirecektir.


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