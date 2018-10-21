HABER

'Turşucu köyü'nde kış öncesi üretim hızlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 11:47 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin en önemli turşu üretim merkezi olan ve dünyanın birçok ülkesine ihracat gerçekleştiren Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Gedelek Mahallesi'nde kış öncesi turşu üretimi hızlandı. 'Turşucu köyü' olarak bilinen Gedelek'te yılda 25-30 bin ton turşu üretimi yapılıyor.

'Turşucu köyü'nde kış öncesi üretim hızlandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- TÜRKİYE'nin en önemli turşu üretim merkezi olan ve dünyanın birçok ülkesine ihracat gerçekleştiren Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Gedelek Mahallesi'nde kış öncesi turşu üretimi hızlandı. 'Turşucu köyü' olarak bilinen Gedelek'te yılda 25-30 bin ton turşu üretimi yapılıyor.
Türkiye'nin turşu ihtiyacının yüzde 40'ını sağlayan Gedelek'te, 100'ün üzerinde imalathanede doğal yöntemlerle yaklaşık 40 çeşit turşu üretimi yapılıyor. Kırsal Gedelek Mahallesi'nde 100'ün üzerinde işletme olduğunu belirten işletmeci Sezai Mutlu, ''Burada, irili ufaklı bir çok imalathane var. Biz büyük firmalardan biri olduğumuz için yurt dışı çalışmalarımız da yoğun şekilde devam ediyor. Genellikle İngiltere, Gürcistan, Yunanistan, Bulgaristan ve Macaristan'a ihracat yapıyoruz. Köyümüz, Türkiye'nin 'Turşucu Köyü' olarak biliniyor. Türkiye'nin turşu ihtiyacının yüzde 40'ını bu köy karşılıyor. Karpuz turşusundan yumurta turşusuna kadar bir çok çeşit turşu var. Ama pazar olarak en çok rağbet gören turşularımız, kornişon, lahana ve acı biber turşularıdır. Köy olarak yıllık 25-30 bin ton turşu üretiyoruz'' dedi.
Kış aylarının yaklaşmasıyla turşu üretiminin hızlandığını belirten Gedelek Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Şener de ''Burası turşucular köyü olarak bilinir. Bu sene 6'ncı Turşu Festivalini düzenledik. Ürünlerimizi ve köyümüzü tanıttık. Eskiden turşu, kışın tercih ediliyordu. Ama şimdi hem yaz aylarında da tercih edilir oldu. Türkiye’nin birçok bölgesinden getirilen sebzeler burada turşu oluyor. Mahallemizin nüfusu bin 900, çevre il ve ilçelerden de 3 bin dolayında insan buraya çalışmaya geliyor. Yıllık olarak 20 ile 30 bin ton arasında turşu üretip, tüketime sunuyoruz. Almanya, Amerika ve özellikle Arap ülkelerine ihracat yapıyoruz'' diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

'Turşucu köyü'nde kış öncesi üretim hızlandı'Turşucu köyü'nde kış öncesi üretim hızlandı'Turşucu köyü'nde kış öncesi üretim hızlandı'Turşucu köyü'nde kış öncesi üretim hızlandı

PARTNERSosyal medya bu teste hayran kaldı! Bakalım siz çözebilecek misiniz...Sosyal medya bu teste hayran kaldı! Bakalım siz çözebilecek misiniz...
Tunç Çağı kalesine zarar verip, koçbaşlı mezar taşlarını götürdülerTunç Çağı kalesine zarar verip, koçbaşlı mezar taşlarını götürdüler
Aktütün'de askerler, düğüne katılıp halay çektiAktütün'de askerler, düğüne katılıp halay çekti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara, Danıştay'ın 'Andımız' kararı ile çalkalanıyor! Tartışma büyüyor

Ankara, Danıştay'ın 'Andımız' kararı ile çalkalanıyor! Tartışma büyüyor

ABD'de kan donduran olay! Tam 63 tane bebek cesedi kalıntısı bulundu!

ABD'de kan donduran olay! Tam 63 tane bebek cesedi kalıntısı bulundu!

Amcasına hakaret ettiği görüntülere tepki yağıyor! Enes Batur kendini böyle savundu

Amcasına hakaret ettiği görüntülere tepki yağıyor! Enes Batur kendini böyle savundu

Yeşim Ceren Bozoğlu 6 yaşında uğradığı cinsel tacizi ilk kez anlattı!

Yeşim Ceren Bozoğlu 6 yaşında uğradığı cinsel tacizi ilk kez anlattı!

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

Küresel ısınma dünya haritasını nasıl değiştirecek? Adım adım yaşanacaklar

Küresel ısınma dünya haritasını nasıl değiştirecek? Adım adım yaşanacaklar

İlginizi Çekebilir

Adana ve Gaziantep'te Suriyeli operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Adana ve Gaziantep'te Suriyeli operasyonu! Çok sayıda gözaltı

'Andımız' paylaşımı olay yaratmıştı! Bekir Bozdağ'dan çok sert yanıt

'Andımız' paylaşımı olay yaratmıştı! Bekir Bozdağ'dan çok sert yanıt

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Suudi yetkili Reuters'a konuştu: Cemal Kaşıkçı'nın ölümü müzakere ekibinin hatası

Son dakika! Suudi yetkili Reuters'a konuştu: Cemal Kaşıkçı'nın ölümü müzakere ekibinin hatası

ABD'li kadınları Türk iş adamı kılığında aşık edip dolandırdı!

ABD'li kadınları Türk iş adamı kılığında aşık edip dolandırdı!

Kazı çalışmalarında bulunan hayvan fosilleri ilgi odağı oldu

Kazı çalışmalarında bulunan hayvan fosilleri ilgi odağı oldu

İnfaz listesini Trump'ın damadı mı verdi?

İnfaz listesini Trump'ın damadı mı verdi?

Son dakika! Numan Kurtulmuş'tan Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çok konuşulacak sözler

Son dakika! Numan Kurtulmuş'tan Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çok konuşulacak sözler

Hakimlerin konkordato isyanı! Oda kapılarına bu yazıyı astılar

Hakimlerin konkordato isyanı! Oda kapılarına bu yazıyı astılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.