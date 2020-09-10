HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Türü yok olmuş 2 bin yıllık hurma ağacı ilk meyvelerini verdi

Türü yok olmuş 2 bin yıllık hurma ağacı ilk meyvelerini verdi

İLGİNÇ HABERLER  | 10.09.2020 11:31 | Son Güncelleme

İsrail'de bilim insanlarının Ölüdeniz yakınlarında bulunan 2 bin yıllık hurma çekirdeklerinden yetiştirdiği türü yok olmuş hurma ağacı ilk meyvelerini verdi.

Türü yok olmuş 2 bin yıllık hurma ağacı ilk meyvelerini verdi

Kayboldu denilen tarihi Judea (Yahudiye) hurması yeniden yetişmeye başladı.

Tarihi kaynaklarda tadı övülen bu hurmaların yeniden hayat bulması modern bilim mucizesi olarak değerlendiriliyor

Kudüs'teki Louis L Borick Doğal Tıp Araştırma Merkezi araştırmacılarından Sarah Sallon ve ekibi Judean çölünde Milattan Önce 1'nci yüzyılda Kral Herod tarafından inşa edilen sarayda buldukları hurma çekirdeklerinden hurma ağacı yetiştirmeyi başarmıştı.

Tarihi tohumlara suda ıslatıldıktan sonra çimlenmesi ve kök salmasını destekleyen hormonlar ilave edildi. Bu tohumlar bir süre sonra izole bir ortamda toprağa ekildi.

Radyokarbon testi uygulayan bilim insanları tohumların 2 bin yaşında olduğunu tespit etti.

Bu başarı karşısından heyecanını gizlemeyen Dr. Sallon , "İklim krizinin, canlı türlerin endişe verici şekilde yok olduğu bu dönemde, uyku halinden olan bir şeyi yeniden hayata döndürmek çok sembolik." diye konuştu.

Dr. Sallon tohum yeşermesi için Kibbutz Ketura'daki Arava Çevre Araştırmaları Enstitüsü'nde Sürdürülebilir Tarım Merkezi'ni yöneten Dr. Solowey'den yardım aldı.

İsrail-Filistin Oslo barış anlaşmalarının ardından 1996 yılında kurulan enstitü, siyasi çatışmalar karşısında sınır ötesi çevresel işbirliğini ilerletmeye adandı. Enstitü Ürdünlülere, Filistinlilere, İsraillilere ve uluslararası öğrencilere akademik programlar sunuyor.

NESLİ TÜKENEN TARİHİ JUDEA HURMASI

Tarihi kayıtlar bölgedeki ağaçlarda yetişen hurmaların iri boyutlu, tatlı ve tıbbi amaçlı kullanıldığını gösteriyor.

Romalı yazar Büyük Plinius, Doğal Tarih isimli kitabında bölgedeki hurmalardan aşırı tatlı bir su çıkarıldığını ve bunun ballı şarap tadında olduğunu belirtiyor. Mısır hurmalarının aksine uzun süre bozulmadan kaldıkları için bu hurmalar Roma İmparatorluğu'nun değişik bölgelerine ihraç edilebiliyordu.

Judea hurmaları Milattan sonra 1'nci ve 2'nci yüzyılda bölgedeki savaşlar nedeniyle kademeli olarak yok olmuştu. Sallon Judean çölünün sıcak ve kuru havasının tohumların bozulmadan kalmasının sağladığını düşünüyor.

Judea hurmalarından önce çimlendirilen en eski tohumlar Çin'de kurumuş bir göl yatağında bulunan bin 300 yıllık lotus çiçeği tohumları olmuştu.

2012 yılında ise Rus bilim insanları Siberya'da donmuş buz tabakaları arasında bulunan 30 bin yıllık bir meyve dokusundan çiçek üretmeyi başarmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dedeleri Sivas'tan göçtü! Artık onları tüm dünya tanıyor Dedeleri Sivas'tan göçtü! Artık onları tüm dünya tanıyor
Samsunlu mucitten 'evde kal' bilekliği!Samsunlu mucitten 'evde kal' bilekliği!
Bu çekici cool Fransızı yakından tanıyalımBu çekici cool Fransızı yakından tanıyalım
En Çok Okunan Haberler
Peş peşe flaş kararlar! Bunu yapanlar yapanlar yurtlara alınacak
Peş peşe flaş kararlar! Bunu yapanlar yapanlar yurtlara alınacak
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Vali'den karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
Vali'den karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Türk sinemasının usta isminden acı haber
Türk sinemasının usta isminden acı haber
İlginizi Çekebilir
Sınırları zorluyor! Kulaklarını aldıran adamın sıradaki adımı ise...
Sınırları zorluyor! Kulaklarını aldıran adamın sıradaki adımı ise...
Görmek için şehir dışından geliyorlar! 100 bin liraya satmadı
Görmek için şehir dışından geliyorlar! 100 bin liraya satmadı
Hamile kalamayan kadın doktorda erkek çıktı!
Hamile kalamayan kadın doktorda erkek çıktı!
Güneş patlaması ne zaman ve nasıl olacak?
Güneş patlaması ne zaman ve nasıl olacak?
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı
Diğer Haberler
Bursa'da korku dolu anlar! Kontağı çevirince araç alev aldı
Korku dolu anlar! Kontağı çevirince bomba gibi patladı
Samsunlu mucitten elekro şok özellikli 'evde kal' bilekliği!
Samsunlu mucitten 'evde kal' bilekliği!
Çin'de dehşete düşüren kaza! Sürücü aracın tavanına fırladı
Dehşet anları! Aracın tavanına fırladı
‘Robinson Nine’nin hayatı belgesel oluyor
‘Robinson Nine’nin hayatı belgesel oluyor
İzmir'de iskelenin halatı koptu! İşte işçilerin ölümden döndüğü anlar
Yürekleri ağza getiren anlar! Ölümden döndüler
Bu yolu kullanan şaşırmadan edemiyor!
Bu geçidi kullanan şaşkına dönüyor! Yaya yolu yapmışlar ama...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.