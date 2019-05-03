Turunç: “Türkiye dahil 38 ülkede 2 milyon insana iftar sofrası kuracağız”

Türk Kızılayı 1. Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, Türkiye’de Ramazan ayında 1 milyon kişiye iftar sofrası kuracaklarını belirterek, aynı zamanda yurtdışında da 37 ülkede 1 milyon insana iftar sofrası kurulacağını kaydetti. Türk Kızılayı Kastamonu Şube Başkanlığı tarafından bir restoranda düzenlenen “Hayat Kurtar Yaşamları Değiştir” toplantısına katılan Türk Kızılayı 1. Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, Kastamonu’da daha çok ev yangınları ya da değişik kazalara bağlı mağduriyetlerin olduğunu ifade ederek, “Arzu ediyoruz ki Kızılay’a insanlar bu konuda ihtiyaç duymasınlar ama dünyanın bir gerçeği bu. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi bazen yangın, tsunami, heyelan, kasırgalar, fırtınalar, depremler birçok doğal afetler veya beşeri afetlerden kaynaklanan insanların hayat standartlarının değiştiği ve hayatını zorlaştırdığı, mutlaka bir başka devlete bir başka kuruma bir başka sivil toplum kuruluşuna yardıma ihtiyaç duyulduğu bir gerçektir. Dolayısıyla 150 yıldır kurulduğu günden bu güne kadar Dünya’nın en büyük iyilik hareketi bunun altını çizerek ifade ediyorum. Türk Kızılay’ı denilince bazı coğrafyalarda Hilal-i Ahmer olarak tanıyorlar ilk kurulumumuzdaki ismimizden tanıyorlar Türkiye adına ve milletimiz adına gurur duyuyorum. İnsan olmanın sorumluluğu ile dünyanın tanımadığınız bir coğrafyasına giderek insanların o sıkıntılı anlarında yanlarında olmanın bir manevi hazzı var bu da bizim kendi kültürümüzden ve değerlerimizden kaynaklanan güzel bir duygu” dedi.

“Batılı toplumlardaki STK’lar, gittikleri afet yerlerinde mekanik görüntü sergiliyor”

Batılı toplumlardaki sivil toplum kuruluşlarının gittikleri afet bölgelerinde mekanik bir görüntü sergilediklerini belirten Turunç, “Batılı toplumlarda da sivil toplum kuruluşları var zaman zaman gittiğimiz de dünyadaki birçok afetlerde farklı sivil toplum kuruluşları görüyoruz ama inanın mekanik bir görüntü. İşin gönül ruhu ile gönül frekansı ile alakalı gerek Kızılay gerek yurt dışına yeni yeni açılan ve bu konuda da bizim çatı kuruluşumuz olan AFAD’ı ve diğer Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarımızın gittiği coğrafyalarda biz gönüllerine temas ediyoruz. Kimse gönüllü olduğu için insan hareketinin içinde olmaması lazım insan olduğu için, insani değerlere sahip olduğu için her birimiz zaten iyilik adına hayatımızı tanzim ve hayatımızı ona göre pratiğe dönüştürmeliyiz” diye konuştu.

“Tek başına bir ülkenin ekonomik olarak güçlü olması yetmiyor, gönül zenginliği de istiyor, o yüzden biz gönüllere dokunuyoruz”

Türk Kızılayı’nın 150 yıldır yoluna devam ettiğini ve gittikçe de bu yapının büyüdüğüne dikkat çeken Turunç, “Kızılay 150 yıldır yoluna devam eden ve gittikçe de büyüyen bir yapı 7 bin 300’e yakın çalışan mesai arkadaşlarımızla. Avrupa’da bu kadar ekonomik olarak güçlü ülkeler var, tek başına bir ülkenin ekonomik olarak güçlü olması yetmiyor gönül dünyanızda ne var gönül zenginliğinizde ne var. Nerede bir felaket sıkıntı varsa; Bundan 3 ay kadar önce Endonezya’da bir tusunami oldu, inanın ilk giden ekip bizim Kızılay ekibimiz oldu. Dini, dili, inancı, kültürü hiç ayırt edilmeksizin, yeter ki mazlum olsun yeter ki sıkıntı da olsun bun anlam içerisinde dünyanın her yerine koşarak gidiyoruz. Bu milletimizin bize verdiği güç ile ilgili, güzel projelerimiz var, ekiplerimiz son derece duyarlı ama milletimizin verdiği bağışlar ile Türkiye’ye gelen 70 e yakın ülkeden burada mülteci demiyoruz batılılar bir yük olarak görüyorlar biz kültürümüzde misafir olarak görüyoruz. Buraya sığınmış bir şekilde ülkelerinden zoraki göçe zorlanmış insanların hayatlarına dokunabilmek adına buradaki misafir kardeşlerimize sahip çıktılar” şeklinde konuştu.