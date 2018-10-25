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Turunçgil Forumu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 17:39 | Son Güncelleme

MERSİN'de, 'Turunçgil Hayattır' sloganı ile bu yıl ilki düzenlenen Turunçgil Forumu başladı.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, 'Turunçgil Hayattır' sloganı ile bu yıl ilki düzenlenen Turunçgil Forumu başladı. Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nde (AKİB) turunçgille ilgili çeşitli konuların masaya yatırılacağı organizasyonun açılış töreninde konuşan Vali Ali İhsan Su, "Tarım sektöründe üretilenler, insanoğlunun birinci yüksek ihtiyacıdır. Yemeden durma imkanı yoktur. Mobilya değiştirmeden yaşama imkanınız var. Arabanızı değiştirmeden yaşama imkanınız var, ama gıda olmadan yaşama imkanınız yok. Bu yüzden tarım sektörü hem ülkemiz açısından, hem dünya açısından gittikçe değer kazanan, önem kazanan sektörlerin başında geliyor. En çok da bu anlamda Ar-Ge çalışmalarının yürütüldüğü bir sektör haline gelmiş durumda" dedi. 'DAHA FAZLA DESTEK' Yaş Meyve-Sebze Sektör Kurulu Başkanı Ali Kavak ise tarımın dünyada değer kazanan bir sektör olduğunun altını çizerek, "Sanayi alanında buzdolabı, otomobil, uçak, herşeyi yapabilirsiniz, ama gıdanızı tarımdan temin etmek zorundasınız. Hayatınızı tarımdan elde ettiğiniz ürünlerle devam ettirmek zorundasınız. Bu açıdan tarım, dünyanın her yerinde büyük bir önem kazanıyor ve biz Türkiye olarak, tarıma şu an verdiğimiz destekten çok daha fazla destek vermek zorundayız" diye konuştu. 'TEŞEKKÜR EDERİZ' 2020 Uluslararası Turunçgil Kongresi'nin Mersin'de yapılacağını anımsatan Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Kemal Kaçmaz da şunları söyledi: "61'inci dönem Ekonomi Bakanımızın vermiş olduğu referans mektubu, etkinliği almamıza büyük ölçüde vesile oldu. Kendisine teşekkür ederiz. Daha sonra Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi Elvan'ın destekleri ile, Sayın Valimizin destekleri ile bu kongreyi sektörümüze, şehrimize yakışır bir şekilde gerçekleştireceğimize inanıyoruz."

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