Turuncu alarm verilmişti! Marmara bölgesinde şiddetli fırtına

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkili olan poyraz, deniz ulaşımında da aksamalara neden oluyor. Marmara Denizi'nde, hızı zaman zaman 100 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi.

DEV DALGALAR SAHİLİ VURDU

Fırtına nedeniyle sahilde yaklaşık dev dalgalar oluştu. Dev dalgaların kıyıları dövmesi nedeniyle sahil çevresi sular altında kaldı. Çay bahçeleri alanında bulunan sandalyeler de çekilirken, çevrede bulunan şemsiye direkleri de sahilin demir korkulukları da rüzgara daha fazla dayanamayarak yıkıldı.

Dev dalgalar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ayrıca kent genelinde hafif sağanak yağış etkili oluyor.

ŞİDDETLİ FIRTINA SİLİVRİ'DE DURAK VE AĞAÇLARI SÖKTÜ

Silivri’de şiddetli fırtına etkili olmaya devam ediyor. Fener Mahallesi'nde fırtına nedeniyle ağaç devrilirken Parkköy mevkiinde de minibüs durağı uçtu.

İstanbul genelinde dünden itibaren şiddetli rüzgar ve fırtına etkili oluyor. Silivri'de de etkisini gösteren fırtına nedeniyle Parkköy mevkiinde bulunan bir minibüs durağı yerinden çıkarak yolun ortasına uçtu. Fener Mahallesi'nde sağlık ocağı bahçesindeki ağaç devrilirken gece saatlerinde de etkili olan rüzgar Ortaköy Aslan Sokak üzerinde bir ağacın devrilmesine sebep oldu. Yol ortasına devrilen ağaç, ihbar üzerine verilen adrese gelen Selimpaşa İtfaiyesi ekiplerince kesilerek yol kenarına alındı.