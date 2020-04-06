HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Turuncu alarm verilmişti! Marmara bölgesinde şiddetli fırtına

Turuncu alarm verilmişti! Marmara bölgesinde şiddetli fırtına

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2020 15:52 | Son Güncelleme

'Turuncu' alarmla duyurulan Marmara Denizi'ndeki poyraz nedeniyle dev dalgalar oluştu. Fırtına sonrası iş yerlerinin camları kırıldı, çatılar uçtu. İşte ortaya çıkan görüntüler...

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkili olan poyraz, deniz ulaşımında da aksamalara neden oluyor. Marmara Denizi'nde, hızı zaman zaman 100 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi.

DEV DALGALAR SAHİLİ VURDU

Fırtına nedeniyle sahilde yaklaşık dev dalgalar oluştu. Dev dalgaların kıyıları dövmesi nedeniyle sahil çevresi sular altında kaldı. Çay bahçeleri alanında bulunan sandalyeler de çekilirken, çevrede bulunan şemsiye direkleri de sahilin demir korkulukları da rüzgara daha fazla dayanamayarak yıkıldı.

Dev dalgalar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ayrıca kent genelinde hafif sağanak yağış etkili oluyor.

ŞİDDETLİ FIRTINA SİLİVRİ'DE DURAK VE AĞAÇLARI SÖKTÜ

Silivri’de şiddetli fırtına etkili olmaya devam ediyor. Fener Mahallesi'nde fırtına nedeniyle ağaç devrilirken Parkköy mevkiinde de minibüs durağı uçtu.

İstanbul genelinde dünden itibaren şiddetli rüzgar ve fırtına etkili oluyor. Silivri'de de etkisini gösteren fırtına nedeniyle Parkköy mevkiinde bulunan bir minibüs durağı yerinden çıkarak yolun ortasına uçtu. Fener Mahallesi'nde sağlık ocağı bahçesindeki ağaç devrilirken gece saatlerinde de etkili olan rüzgar Ortaköy Aslan Sokak üzerinde bir ağacın devrilmesine sebep oldu. Yol ortasına devrilen ağaç, ihbar üzerine verilen adrese gelen Selimpaşa İtfaiyesi ekiplerince kesilerek yol kenarına alındı.

FIRTINA HAYATI FELÇ ETTİ: İŞYERİNİN CAMLARI İNDİ, ÇATILAR UÇTU

Kırklareli’nde akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren fırtına nedeniyle kentte bir işyerinin camları inerken, bazı evlerinde çatıları uçtu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün fırtına için turuncu uyarı verdiği Trakya genelinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Dün geceden beri etkili olan fırtına nedeniyle Kırklareli’de bazı iş yerlerinin camları şiddetli rüzgardan kırılarak yerlere saçıldı. Ayrıca bazı evlerin çatıları da şiddetli rüzgardan dolayı daha fazla dayanamayıp etrafa uçtu. Olayda yaralanan olmazken söz konusu iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen ekipleri yıkık alanlarda güvenlik önlemleri aldı.

Şiddetli fırtına kent geneline etkisi sürdürüyor.

GEMİLER FIRTINA DOLAYISIYLA LİMANA DEMİRLEDİ

Karadeniz'de etkili olan kötü hava koşullarında yol almakta güçlük çeken yük gemileri Sinop Limanı'na demirledi.

Bölgede zaman zaman hızı 40 kilometreye kadar çıkan rüzgar, uluslararası yük taşımacılığı yapan gemileri olumsuz etkiliyor. Karadeniz'in dev dalgalarında yol almakta güçlük çeken 40'a yakın gemi Sinop'un doğal limanına demirleyerek, hava şartlarının normale dönmesini bekliyor.

Sinop Liman Başkanı Kazım Alpay gemilerin yaklaşık dört gündür bekleyişlerini sürdürdüklerini belirterek rüzgarın bir iki gün içinde etkisini yitirmesini beklediklerini vurguladı. Ayrıca Alpay, gemilerdeki personelin talep olması halinde zorunlu ihtiyaçlarının karşılandığını kaydetti.

TEKİRDAĞ'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR; MİNARENİN KÜLAHI SÖKÜLÜP, ASILI KALDI

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ve Saray ilçelerinde şiddetli rüzgar etkili olurken, cami minaresinin külahı yerinden sökülüp, asılı kaldı.

Saray ilçesine bağlı Ayaspaşa Mahallesi’ndeki Fatih Camii’nde minarenin külahı, yerinden sökülüp, asılı kaldı. Mahallelinin ihbarı ile camiye giden ekipler, minarede onarım çalışması başlattı.

Marmara Ereğlisi ilçesinde de hızı zaman zaman saatte 60 kilometreyi bulan rüzgarda, Ceditalipaşa Mahallesi’ndeki 5 katlı apartmanın çatısı yola uçtu, bazı ağaçlar da devrildi. Belediye ekipleri ve polisler, çatının uçtuğu sokağı trafiğe kapatarak, önlem aldı. Çatı parçaları, yoldan kaldırılırken, yetkililer, dikkatli olmaları konusunda halkı uyardı. (İHA-DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hayvanat bahçesinden kahreden haber! Hayvanat bahçesinden kahreden haber!
Sağlıkçılara özel! Bu kez baretli ürettilerSağlıkçılara özel! Bu kez baretli ürettiler
Şeker hastalığı belirtileri nelerdir? Bu işaretleri herkesin bilmesi gerekiyor!Şeker hastalığı belirtileri nelerdir? Bu işaretleri herkesin bilmesi gerekiyor!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
turuncu alarm fırtına Marmara Denizi Poyraz

En Çok Okunan Haberler

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

Müge Anlı için flaş karar! Sosyal medyada olay oldu

Müge Anlı için flaş karar! Sosyal medyada olay oldu

Gökhan Özoğuz isyan etti! 'Allah aşkına, şu ülkede artık...'

Gökhan Özoğuz isyan etti! 'Allah aşkına, şu ülkede artık...'

Öğretmen ve öğrenciler için 'zoom' tehlikesi!

Öğretmen ve öğrenciler için 'zoom' tehlikesi!

Erdoğan talimat vermişti! Başvuru adresi değişti

Erdoğan talimat vermişti! Başvuru adresi değişti

Koronavirüsün yayılmasını engellemek için dikkat çeken yöntem!

Koronavirüsün yayılmasını engellemek için dikkat çeken yöntem!

İlginizi Çekebilir

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Saman balyalarında geldi! 'Koca engerek' doğaya bırakıldı

Saman balyalarında geldi! 'Koca engerek' doğaya bırakıldı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Dükkanlar kapalı ama... O kentte şaşırtan manzara

Dükkanlar kapalı ama... O kentte şaşırtan manzara

İstila etmişlerdi! Yüksekova'da şaşırtan görüntü

İstila etmişlerdi! Yüksekova'da şaşırtan görüntü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da koronavirüs önlemlerini hiçe saydılar

'Pes' dedirten görüntü! Kentin en işlek caddesi yine boş kalmadı

Koronavirüsten dolayı dışarı çıkamayan personeller cezaevinde nikah kıydı!

Dışarı çıkamayan personeller cezaevinde nikah kıydı!

14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden 'pes' dedirten sözler: 'Gezeceğim'

'Pes' dedirten savunma! Polis çıkmaması gerektiği söylenince...

Sağlık teknikerinden, sağlıkçılara özel baretli maske

Sağlıkçılara özel! Bu kez baretli ürettiler

Zeytinburnu’nda koronavirüse karşı çuvallı önlem

Koronavirüse karşı böyle önlem aldı

Sinop’ta denize düşen otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla sudan çıktı

Aracıyla denize uçtu, kendi imkanlarıyla çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.