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'Turuncu' kategoride aranan terörist, etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 11:01 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığınca Tunceli'deki operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten 1'inin, 'terörden arananlar listesi'nde, 'turuncu' kategoride yer alan, 'Melsa' kod adlı Beyan Dara olduğu açıklandı.

'Turuncu' kategoride aranan terörist, etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığınca Tunceli'deki operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten 1'inin, 'terörden arananlar listesi'nde, 'turuncu' kategoride yer alan, 'Melsa' kod adlı Beyan Dara olduğu açıklandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlarda 600 bin TL ödülle Turuncu Liste'de yer alan sözde Doğu cephe YJA Star sorumlusu 'Melsa' kod adlı Beyan Dara olduğu tespit edilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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