HABER

'Turuncu Kategori'deki El-Kaide üyesi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 13:45 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da Çarşamba günü yakalanan El Kaide terör örgütü üyesi Mevlüt Cüşkün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü(TEM) ekipleri, El Kaide üyesi ve turuncu kategoride yer alan Mevlüt Cüşkün'ün, uzun süre Suriye'de çatışma bölgelerinde bulunduktan sonra kaçak yollarla İstanbul'a geldiği istihbaratı üzerine çalışma başlatmış ve soruşturma kapsamında, Başakşehir'de bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, Cüşkün'ü yakalamıştı.

Ali ABLAY/İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL'da Çarşamba günü yakalanan El Kaide terör örgütü üyesi Mevlüt Cüşkün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü(TEM) ekipleri, El Kaide üyesi ve turuncu kategoride yer alan Mevlüt Cüşkün'ün, uzun süre Suriye'de çatışma bölgelerinde bulunduktan sonra kaçak yollarla İstanbul'a geldiği istihbaratı üzerine çalışma başlatmış ve soruşturma kapsamında, Başakşehir'de bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, Cüşkün'ü yakalamıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından 'Aranan teröristler' listesinde 'Turuncu' kategoride bulunan terör örgütü El Kaide üyesi Mevlüt Cüşkün, emniyetteki işlemlerinin ardından 16 Kasım'da adliyeye sevk edildi. Çıkartıldığı mahkemece tutuklanan Cüşkün cezaevine gönderildi.

Yürüyüş yapmayı seviyorsanız buraya bayılacaksınız Yürüyüş yapmayı seviyorsanız buraya bayılacaksınız
Çanakkale'de ahırda top mermisi bulunduÇanakkale'de ahırda top mermisi bulundu
Niğde'de 5 kaçak göçmen yakalandıNiğde'de 5 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Türkiye maçında dünya rekoru kırdı!

Türkiye maçında dünya rekoru kırdı!

10 binden fazla gösterici ABD Büyükelçiliğine yürüdü!

10 binden fazla gösterici ABD Büyükelçiliğine yürüdü!

İran'dan sonra şimdi de orası! Parlamento binasını kuşattılar!

İran'dan sonra şimdi de orası! Parlamento binasını kuşattılar!

Sokak ortasında bir anda soyundu!

Sokak ortasında bir anda soyundu!

Flaş sözler: ABD için tatsız haber

Flaş sözler: ABD için tatsız haber

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Türkiye ve Rusya'dan, Fırat'ın doğusunda sekizinci ortak devriye

Son dakika! Türkiye ve Rusya'dan, Fırat'ın doğusunda sekizinci ortak devriye

Pendik'te 3 kişiyi öldürmüştü! Yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı

Katliama böyle gelmiş!

Çanakkale'de ahırda top mermisi bulundu

Çanakkale'de ahırda top mermisi bulundu

İstanbul'da yakalanan ‘turuncu’ listedeki El-Kaideli terörist tutuklandı

Mevlüt Cüşkün tutuklandı!

Altın seviciliği ve Dipsiz Göl

Altın seviciliği ve Dipsiz Göl

Devlet üniversitesinde okuyan öğrenciler daha mutlu

En mutlu öğrenciler o üniversitelerde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.