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Turuncu listedeki 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2018 10:28 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, turuncu listede bulunan sözde Dersim Saha ÖSB/YPS sorumlusu 'Rezzan Mardin' kod adlı Ömer Duran ve sözde Batı Cephe YJA STAR sorumlusu  'Jindar' kod adlı Pınar Yıldırım'ın dün Tunceli’de gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonunda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Turuncu listedeki 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA,(DHA)-İÇİŞLERİ Bakanlığı, turuncu listede bulunan sözde Dersim Saha ÖSB/YPS sorumlusu 'Rezzan Mardin' kod adlı Ömer Duran ve sözde Batı Cephe YJA STAR sorumlusu 'Jindar' kod adlı Pınar Yıldırım'ın dün Tunceli’de gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonunda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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Turuncu listedeki 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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