Turuncu listedeki 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA,(DHA)-İÇİŞLERİ Bakanlığı, turuncu listede bulunan sözde Dersim Saha ÖSB/YPS sorumlusu 'Rezzan Mardin' kod adlı Ömer Duran ve sözde Batı Cephe YJA STAR sorumlusu 'Jindar' kod adlı Pınar Yıldırım'ın dün Tunceli’de gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonunda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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