Turuncu listedeki iki terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Turuncu Listede bulunan iki terörist 14 Ağustos 2018 tarihinde Tunceli’de gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonunda etkisiz hale getirildi. Aranan Teröristler Listesinde ‘’Turuncu Liste’’de bulunan; sözde Dersim Saha ÖSB/YPS sorumlusu ‘Rezzan Mardin kod adlı Ömer Duran’ ve sözde Batı Cephe YJA STAR sorumlusu ‘Jindar kod adlı Pınar Yıldırım’ 14 Ağustos 2018 tarihinde Tunceli’de gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilmiştir." denildi.
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