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Turuncu listedeki iki terörist öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 10:23 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığından, Tunceli'de dün gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonunda etkisiz hale getirilen iki teröristin, Aranan Teröristler Listesinde yer aldığı bildirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından,Tunceli'de dün gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonunda etkisiz hale getirilen iki teröristin, Aranan Teröristler Listesinde yer aldığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Aranan Teröristler Listesinde turuncu kategoride bulunan, terör örgütü PKK'nın sözde Dersim Saha ÖSB/YPS sorumlusu "Rezzan Mardin" kod adlı Ömer Duran ve sözde Batı Cephe YJA STAR sorumlusu "Jindar" kod adlı Pınar Yıldırım'ın, Tunceli’de dün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İç güvenlik operasyonları çerçevesinde dün Tunceli'de 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.

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Turuncu listedeki iki terörist öldürüldü

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