Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü çalışanları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında turuncu şemsiye açarak, kadına şiddete dikkat çektiler.

Kadına şiddet konusunda farkındalık oluşturmak isteyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırlangıç, müdürlük çalışanları ve Genç Kızılay üyeleri, Yavuz Selim Meydanı’ndan turuncu şemsiyelerle Şehzadeler Gezi Yolu’na kadar yürüdüler. Yürüyüş sonrası konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı sosyal çalışmacı Feriha Yılmaz, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir insan hakkı ihlali olan kadına yönelik şiddet, kadınların sosyal, ekonomik ve siyasal yaşamda yerlerini alma haklarından çeşitli biçimlerde yoksun kalmalarına, bunun da ötesinde fiziksel ve ruhsal sağlık sorunları yaşamalarına, sakat kalmalarına ve hatta yaşamlarını yitirmelerine neden olmaktadır. Kadına yönelik şiddet kuşaktan kuşağa aktarılarak, bir yandan aile içinde, diğer yandan toplumsal alanda refah ve huzurun sağlanmasını engelleyen sosyal ve ekonomik kalkınmanın önünde ciddi bir engel olan coğrafi sınır tanımaksızın varlığını sürdüren toplumsal bir sorundur. Kadına yönelik şiddetle mücadele toplumun tüm kesimlerini ortak ve kararlı mücadelesini ve bütüncül bir yaklaşımı gerekli kılmakta olup, yürütülecek çalışmalarda disiplinler arası yaklaşım ve çok sayıda kurum ve kuruluşun önleme, koruma, cezalandırma ve politika boyutuyla sürecin içinde yer alması önem arz etmektedir” dedi.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Azize Doyran, “Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü. Bu kapsamda da bizler burada bir farkındalık uyandırmayı hedefledik. Turuncu evrensel bir renk, renkler diğer ülkelerde farklılıklarla karşılaşabiliyor ama turuncu evrensel neşeyi ve sevinci temsil ettiği için biz kadına yönelik şiddette turuncu rengi hedefleyerek kullanıyoruz” diye konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü çalışanları ve Genç Kızılay üyeleri “Kadına şiddet insanlığa ihanettir” yazılı pankart açarak, hep bir ağızdan bu sloganı söyledi.

