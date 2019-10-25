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Turuncu ve gri kategoride aranan iki terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 14:40 | Son Güncelleme

Van'da 8-10 Ekim'de etkisiz hale getirilen 8 teröristten ikisinin, turuncu kategoride aranan Ferhat Bozkurt ve gri kategoride aranan Ali Yenice olduğu belirlendi

İçişleri Bakanlığından, güvenlik güçlerince Van'da etkisiz hale getirilen 8 teröristten ikisinin turuncu ve gri kategoride aranan Ferhat Bozkurt ve Ali Yenice olduğunun belirlendiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında 8-10 Ekim'de Van'ın Çatak ve Gürpınar ilçeleri kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin, terörden arananlarda 600 bin lira ödülle "turuncu liste"de yer alan sözde Kato Marinos cephesi Kaymaklı-Ördekli alanı sorumlusu Argeş Çiya kod adlı Ferhat Bozkurt olduğu tespit edildi.

Aynı operasyonda etkisiz hale getirilen bir teröristin ise 300 bin lira ödülle gri listede aranan sözde Van cephesi Gürpınar-Çatak gücü sorumlusu Ali Miksi kod adlı Ali Yenice olduğu belirlendi.

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İçişleri Bakanlığı Turucu ve gri kategorideki iki terörist etkisiz hale getirildi Van

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