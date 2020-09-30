HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Türünün en yaşlısı ünlü güvercin, 24 yıl sonra yuvaya döndü

Türünün en yaşlısı ünlü güvercin, 24 yıl sonra yuvaya döndü

İLGİNÇ HABERLER  | 30.09.2020 16:43 | Son Güncelleme

Bir Yeni Zelanda güvercini, bölgede görüldüğü son seferin üzerinden 20 yıldan uzun bir süre geçtikten sonra doğduğu yere geri döndü.

Türünün en yaşlısı ünlü güvercin, 24 yıl sonra yuvaya döndü

29 yaşındaki tahtalı güvercin (söz konusu tür kererū diye de biliniyor), ağustos sonlarında Rotorua'daki yaban hayatı parkı Rainbow Springs'te görüldü.

New Zealand Herald'a göre Pidge adlı kuş Mart 1991'de oradaki kuluçkahanede doğmuş ve 1996'da doğaya uçmuştu.

Tedavi için yaban hayatı yoğun bakım ünitesine götürüldükten sonra Pidge'in kimliği ortaya çıktı ve bileziği incelendi.

Doğa parkındaki kivi kuşu kuluçkahanesinin yöneticisi Emma Bean, çoğu 25 yıldan fazla yaşamadığı için Pidge'in hala hayatta olan en yaşlı kererū olabileceğini söyledi. Bean, Yeni Zelanda merkezli yayın kuruluşuna konuştu:

Son yıllarında ihtiyaç duyduğu ekstra bakımı ve desteği sağlayabildiğimiz için gerçekten mutluyuz.

Bean, "O muhtemelen bugün yaşayan en yaşlı kererū ki şu an bunu soruşturuyoruz" diye ekledi.

Kererū, 2018'de ülkede düzenlenen yarışmada uçamayan kakapoyu geride bırakarak Yılın Kuşu seçilmişti.

Pidge'in dönüşü, bu yılki yurttaş bilimi projesi Great Kereru Count'un (Büyük Kereru Sayımı, GKC) hemen öncesinde gerçekleşti. Söz konusu proje, toplam kuş sayısı ve ülke genelindeki dağılımları da dahil olmak üzere türler hakkında bilgi toplamak için düzenleniyor ve her yıl gerçekleştiriliyor.

Tehdit altındaki bir tür olmamasına rağmen kuşun nüfusu son yıllarda biraz azaldı: 2017'de 15 bin 459 kuş kaydedilirken geçen yıl bu sayı 14 bin 287'ydi.

GKC'ye göre yeşil, bronz ve beyaz renkler taşıyan yerli tahtalı güvercin, Yeni Zelanda'da kalan, ülkenin en büyük yerli ağaçlarının tohumlarını yiyen ve etrafa dağıtabilen tek kuş.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Birbirinden fazla ilham alan ünlüler Birbirinden fazla ilham alan ünlüler
Araştırma: Anne sütü koronavirüsü öldürebilir!Araştırma: Anne sütü koronavirüsü öldürebilir!
Silivri’nin benzersiz lezzeti patriyot böreği tarifi!Silivri’nin benzersiz lezzeti patriyot böreği tarifi!
En Çok Okunan Haberler
Ataşehir'deki rezidansta Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümü
Ataşehir'deki rezidansta Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümü
Tuttuğu eskort en yakın arkadaşının annesi çıktı!
Tuttuğu eskort en yakın arkadaşının annesi çıktı!
Bu köyün taşı toprağı altın
Bu köyün taşı toprağı altın
Marcao'nun transfer parası F.Bahçe'den
Marcao'nun transfer parası F.Bahçe'den
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca' için flaş karar
Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca' için flaş karar
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Tüyler ürpertici bir palyaço mu, sevimli bir köpek mi?
Tüyler ürpertici bir palyaço mu, sevimli bir köpek mi?
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Maskesini bulamayan kadın külodunu yüzüne geçirdi!
Maskesini bulamayan kadın külodunu yüzüne geçirdi!
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
Diğer Haberler
Kamyonetten telefon çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
Rahatlığın böylesi! Saniyeler içinde...
HIV tedavisinde başarıya ulaşılan ilk hasta, kanserden hayatını kaybetti
HIV tedavisinde başarıya ulaşılan ilk hasta hayatını kaybetti
Türkiye'de 52 bin 500 'lady' ve 'lord' yaşıyor
Türkiye'de 52 bin 500 'lady' ve 'lord' yaşıyor
Nikah memuru, gelin ve damada yaptığı espirilerle güldürdü
Nikah memuru kahkahaya boğdu
Tuttuğu eskort en yakın arkadaşının annesi çıktı!
Tuttuğu eskort en yakın arkadaşının annesi çıktı!
Horozlarla atışıyor, tavuklar onu horoz sanıyor
Horozlarla atışıyor, tavuklar onu horoz sanıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.