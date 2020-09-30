Türünün en yaşlısı ünlü güvercin, 24 yıl sonra yuvaya döndü

29 yaşındaki tahtalı güvercin (söz konusu tür kererū diye de biliniyor), ağustos sonlarında Rotorua'daki yaban hayatı parkı Rainbow Springs'te görüldü.

New Zealand Herald'a göre Pidge adlı kuş Mart 1991'de oradaki kuluçkahanede doğmuş ve 1996'da doğaya uçmuştu.

Tedavi için yaban hayatı yoğun bakım ünitesine götürüldükten sonra Pidge'in kimliği ortaya çıktı ve bileziği incelendi.

Doğa parkındaki kivi kuşu kuluçkahanesinin yöneticisi Emma Bean, çoğu 25 yıldan fazla yaşamadığı için Pidge'in hala hayatta olan en yaşlı kererū olabileceğini söyledi. Bean, Yeni Zelanda merkezli yayın kuruluşuna konuştu:

Son yıllarında ihtiyaç duyduğu ekstra bakımı ve desteği sağlayabildiğimiz için gerçekten mutluyuz.

Bean, "O muhtemelen bugün yaşayan en yaşlı kererū ki şu an bunu soruşturuyoruz" diye ekledi.

Kererū, 2018'de ülkede düzenlenen yarışmada uçamayan kakapoyu geride bırakarak Yılın Kuşu seçilmişti.

Pidge'in dönüşü, bu yılki yurttaş bilimi projesi Great Kereru Count'un (Büyük Kereru Sayımı, GKC) hemen öncesinde gerçekleşti. Söz konusu proje, toplam kuş sayısı ve ülke genelindeki dağılımları da dahil olmak üzere türler hakkında bilgi toplamak için düzenleniyor ve her yıl gerçekleştiriliyor.

Tehdit altındaki bir tür olmamasına rağmen kuşun nüfusu son yıllarda biraz azaldı: 2017'de 15 bin 459 kuş kaydedilirken geçen yıl bu sayı 14 bin 287'ydi.

GKC'ye göre yeşil, bronz ve beyaz renkler taşıyan yerli tahtalı güvercin, Yeni Zelanda'da kalan, ülkenin en büyük yerli ağaçlarının tohumlarını yiyen ve etrafa dağıtabilen tek kuş.



