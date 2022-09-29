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TUS 2. dönem sonuçları açıklandı! ÖSYM TUS 2. dönem sonuç sorgulama ekranı

29.09.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2. dönem sonuçları Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden yapılan açıklama sonrası erişime açıldı. Yapılan açıklamada soru ve cevap anahtarının da yayımlandığı belirtildi. ÖSYM'den yapılan açıklamada sonuçların bugün duyurulacağı açıklanmıştı. Şimdi birçok kişi internette "TUS 2. dönem sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapıyor. İşte ÖSYM TUS 2. dönem sonuç sorgulama ekranı...

TUS 2. dönem sonuçları açıklandı! ÖSYM TUS 2. dönem sonuç sorgulama ekranı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022-TUS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. ÖSYM'den yapılan "TUS 2. dönem sonuçları " açıklamasının detayları merak konusu oldu. TUS 2. dönem sonuç sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde.

TUS 2. DÖNEM SONUÇLARI AÇIKLANDI

TUS 2. dönem sınav sonuçlarına ilişkin ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"04 Eylül 2022 tarihinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2022-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 29 Eylül 2022 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir."

2022 TUS SONUÇ SORGULAMA EKRRANI

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2. dönem sonuçları için tıklayınız:

https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=9504

2022 TUS SORU VE CEVAP ANAHTARI

ÖSYM'den yapılan açıklamada TUS ve 2022-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) sınacvlarının cevap kağıtları ve aday cevaplarının erişime açıldığı belirtildi.


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