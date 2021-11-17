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TUS ek yerleştirme işlemleri başladı mı? 2021 TUS 2. Dönem ek tercihleri nasıl yapılacak?

17.11.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adaylar tarafından ilgiyle takip edilen 2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) ek tercih işlemleri başladı. ÖSYM tarafından duyurulan ek tercihlerin detayları merak ediliyor. Peki 2021 TUS 2. Dönem ek tercihleri nasıl yapılacak? İşte ayrıntılar...

TUS ek yerleştirme işlemleri başladı mı? 2021 TUS 2. Dönem ek tercihleri nasıl yapılacak?

ÖSYM, 2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) ek tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. ÖSYM tarafından duyurulan ek tercihlerin nasıl yapılacağı merak ediyor. Peki 2021 TUS 2. Dönem ek tercihleri nasıl yapılacak?

TUS 2. DÖNEM EK TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

2021 yılı Ölçme Yerleştirme ve Seçme Merkezi (ÖSYM) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) Ek Tercih Işlemleri, 17 - 23 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılabilecek. Tercih yapacak olan adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecek.

2021 TUS 2. DÖNEM EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

TUS SINAVI NEDİR?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı veya Tıpta Uzmanlık Sınavı, Türkiye'de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavıdır. Her sene Şubat ve Ağustos aylarında olmak üzere 2 kez yapılmaktadır.

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