TUS kolay mıydı, zor muydu? 2021 TUS sınav yorumları...

Tıp Fakültesi lisans eğitimini tamamlamış ya da eğitimi süren hekimlerin katıldığı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2021 senesi birinci dönem sınavı bugün gerçekleştirildi. Sınav sonrasında sınava giren bütün adaylar "TUS kolay mıydı zor muydu?" diye sormaya başladı.

TUS KOLAY MIYDI ZOR MUYDU?

2021 - TUS 1. dönem adayları sınavı değerlendirirken genel olarak sınavın seçici olduğuna değiniyor. Özellikle Anatomi branşında soruların neredeyse yarısı, her sene olduğu gibi sinir ve kaslardan çıktı. Anatomi branşında zor ve oldukça zor olan sorular yoğunluktaydı.

2021 - TUS, Fizyoloji - Histoloji - Embriyoloji branşında ise soru ağırlığı orta ve orta üzeri olarak değerlendirildi. Soru dağılımında yine en büyük parçayı doku ve endokrin sistem ikilisi aldı.

TUS sınavının Biyokimya branşı ise TUS seviyesine göre oldukça kolaydı. Genel olarak sorular kolay - orta aralığındaydı.

Mikrobiyoloji branşı ise TUS - 2021'de yine ayrıntı isteyen zor ve karmaşık sorular yer alıyordu. Mikrobiyoloji laboratuvar pratiği, 2021 - TUS'ta da önemini gösterdi.