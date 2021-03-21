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TUS kolay mıydı, zor muydu? 2021 TUS sınav yorumları...

21.03.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TUS yanı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 21 Mart 2021 itibariyle 2021 1. dönem TUS adaylarının sınava girmesi ile düzenlendi. 2021 - TUS 1. dönem adayları, sınavdan çıktıktan sonra "TUS kolay mıydı, zor muydu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. TUS'tan başarı ile geçebilmek için hem birinci hem de ikinci oturumdan 45 puan ve üstü puan almak gerekiyor.

TUS kolay mıydı, zor muydu? 2021 TUS sınav yorumları...

Tıp Fakültesi lisans eğitimini tamamlamış ya da eğitimi süren hekimlerin katıldığı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2021 senesi birinci dönem sınavı bugün gerçekleştirildi. Sınav sonrasında sınava giren bütün adaylar "TUS kolay mıydı zor muydu?" diye sormaya başladı.

TUS KOLAY MIYDI ZOR MUYDU?

2021 - TUS 1. dönem adayları sınavı değerlendirirken genel olarak sınavın seçici olduğuna değiniyor. Özellikle Anatomi branşında soruların neredeyse yarısı, her sene olduğu gibi sinir ve kaslardan çıktı. Anatomi branşında zor ve oldukça zor olan sorular yoğunluktaydı.

2021 - TUS, Fizyoloji - Histoloji - Embriyoloji branşında ise soru ağırlığı orta ve orta üzeri olarak değerlendirildi. Soru dağılımında yine en büyük parçayı doku ve endokrin sistem ikilisi aldı.

TUS kolay mıydı, zor muydu? 2021 TUS sınav yorumları...

TUS sınavının Biyokimya branşı ise TUS seviyesine göre oldukça kolaydı. Genel olarak sorular kolay - orta aralığındaydı.

Mikrobiyoloji branşı ise TUS - 2021'de yine ayrıntı isteyen zor ve karmaşık sorular yer alıyordu. Mikrobiyoloji laboratuvar pratiği, 2021 - TUS'ta da önemini gösterdi.

TUS kolay mıydı, zor muydu? 2021 TUS sınav yorumları...

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayınlanan TUS Başvuru Kılavuzu içerisinde bulunan "tercih bildirimi ve yerleştirme işlemleri" kısmında bulunan birinci maddeye göre şu söyleniyor;

"Adaylar; 2021-TUS 1. Dönem ve 2021-TUS 2. Dönem puanlarını öğrendikten sonra, ilgili sınav dönemi
için tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinden
öğreneceklerdir"

Yani tercihlerin ne zaman yapılacağı ve nasıl yapılacağı TUS puanları açıklandıktan sonra belli olacak.

TUS'tan geçebilmek için hem 1. oturumdan hem de 2. oturumdan 45 puan ve üzeri puan almak gerekiyor.

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