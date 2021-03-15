TUS sınavı ne zaman yapılacak? TUS 1. Dönem sınav giriş belgesi ve yerleri sorgulama sayfası

ÖSYM’nin duyurduğu sınav takviminin belli olması ile tıp öğrencilerinin ve mezunlarının heyecanlı bekleyişi başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) resmi internet sitesi üzerinden açıkladığı takvime göre TUS 1. Dönem sınavı, 21 Mart 2021 tarihinde gerçekleşecek.

TUS NE ZAMAN YAPILACAK?

TUS sınavı için başvurular 2 – 10 Şubat tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru tarihlerinde çeşitli sebeplerle başvuru yapamayan adaylar için ise geç başvuru tarihi 18 Şubat olarak belirlenmişti. ÖSYM’nin açıkladığı takvime göre TUS 1. Dönem sınavı 21 Mart 2021 tarihinde saat 10:15’de gerçekleşecek. TUS 1. Dönem sınav sonuçları ise 15 Nisan tarihinde açıklanacak.

Sınava girecek adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sınav giriş belgesi ve yerlerini sorgulayabilecek.

TUS NEDİR?

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY),Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.