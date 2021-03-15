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TUS sınavı ne zaman yapılacak? TUS 1. Dönem sınav giriş belgesi ve yerleri sorgulama sayfası

15.03.2021 13:04 | Son Güncelleme:
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TUS sınavı ne zaman yapılacak? TUS 1. Dönem sınav giriş belgesi ve yerleri sorgulama sayfası

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS), tıp fakültesi öğrencilerinin ve mezunlarının girdiği uzmanlık sınavının adıdır. TUS, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenir ve açıklanır. ÖSYM’nin düzenlediği TUS sınavı yılda iki kez yapılır. ÖSYM tarafından açıklanan takvimle beraber TUS sınavının da tarihi belli oldu.

ÖSYM’nin duyurduğu sınav takviminin belli olması ile tıp öğrencilerinin ve mezunlarının heyecanlı bekleyişi başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) resmi internet sitesi üzerinden açıkladığı takvime göre TUS 1. Dönem sınavı, 21 Mart 2021 tarihinde gerçekleşecek.

TUS NE ZAMAN YAPILACAK?

TUS sınavı için başvurular 2 – 10 Şubat tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru tarihlerinde çeşitli sebeplerle başvuru yapamayan adaylar için ise geç başvuru tarihi 18 Şubat olarak belirlenmişti. ÖSYM’nin açıkladığı takvime göre TUS 1. Dönem sınavı 21 Mart 2021 tarihinde saat 10:15’de gerçekleşecek. TUS 1. Dönem sınav sonuçları ise 15 Nisan tarihinde açıklanacak.

Sınava girecek adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sınav giriş belgesi ve yerlerini sorgulayabilecek.

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TUS NEDİR?

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY),Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.

Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunmaktadır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.

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TUS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  • Tabip ya da tıp dışı meslek mensubu olarak eczacı, kimyager veya veteriner olmak ya da bu alanlarda eğitime devam ediyor olmak.
  • Türk Soylu Yabancılar için Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak.
  • Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.
  • Burstan doğan mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda olmak.
  • Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (TUS) yabancı uyruklu adaylar da başvurabilirler.

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