HABER
  4. TUS ve STS başvuruları başladı

TUS ve STS başvuruları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 16:51 | Son Güncelleme

TUS ve STS başvuruları başladı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2020-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) başvurular başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, (2020-TUS 1. Dönem) ve 2020-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınavları, 23 Şubat 2020'de yapılacak.

Sınavlara başvurular, 3-13 Ocak 2020 arasında olacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden gerçekleştirecek.

Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan sınav kılavuzlarından ulaşılabilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Diyarbakır'da ele geçirildi! 14. yüzyıla ait Diyarbakır'da ele geçirildi! 14. yüzyıla ait
AFAD’tan acil toplanma alanı açıklamasıAFAD’tan acil toplanma alanı açıklaması
D-100'deki makas kazası kameradaD-100'deki makas kazası kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2020-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem başvuru ösym Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 1. Dönem)

En Çok Okunan Haberler

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

ABD'den Irak'taki vatandaşlarına çağrı!

ABD'den Irak'taki vatandaşlarına çağrı!

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Bu belediye ilçeye giren araçlardan para alıyor

Bu belediye ilçeye giren araçlardan para alıyor

6 yılda 98 kilo verdi! 'Erkeklerden korunmak...'

6 yılda 98 kilo verdi! 'Erkeklerden korunmak...'

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanal İstanbul protokolünün iptali istemiyle açılan dava reddedildi

Kanal İstanbul protokolünün iptali istemiyle açılan dava reddedildi

İki gündür aranıyordu! Kayıp üniversite öğrencisinin cansız bedeni bulundu

İki gündür aranıyordu! Cansız bedeni bulundu

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili açıklama

Türkiye'den Süleymani açıklaması

Libya tezkeresi anketinde dikkat çeken sonuçlar!

Libya tezkeresi anketinde dikkat çeken sonuçlar!

85 yaşındaki kişiye 'evlilik' tuzağı! 574 bin TL'sini alıp kayıplara karıştı

85 yaşındaki kişiye 'evlilik' tuzağı!

Denizli’de kamyoncu esnafı U-ETDS sistemi dolayısı ile greve gitti

Denizli’de kamyoncu esnafı U-ETDS sistemi dolayısı ile greve gitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.