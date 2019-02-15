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TUS ve STS sınav giriş belgeleri açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 14:50 | Son Güncelleme

ÖSYM tarafından Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2019-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) sınav giriş belgeleri açıklandı - Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecek

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2019-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) sınav giriş belgeleri açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 24 Şubat'ta yapılacak 2019-TUS 1. Dönem ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınavlarına başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecek.

Duyuruda, 2019 TUS 1. Dönem Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 1. aşama sınavında adayların saat 10.00'dan sonra, 2019 TUS 1. Dönem Klinik Bilimleri Testi ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 2. aşama sınavında da adaylara, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı yapıldı.

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