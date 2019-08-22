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TUS ve STS Tıp Doktorluğu giriş belgeleri açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 14:26 | Son Güncelleme

2019 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2'nci dönem ile 2019 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2'nci dönem giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılacak, 2019 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS) 2'nci dönem ile 2019 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2019-STS Tıp Doktorluğu) 2'nci dönem giriş belgeleri açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 1 Eylül Pazar yapılacak sınavlara başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.

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ösym STS Tıp Doktorluğu tus

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