HABER

TUS yerleştirme sonuçları açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 14:23 | Son Güncelleme

Yerleştirme sonuçlarına, "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-TUS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, 2018-TUS ikinci dönem yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Adayların, sonuçlara ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekleri kaydedildi.

PARTNERPapa'ya bile gitmişlerdi! İşte Seks Adası'ndan görülmemiş fotoğraflarPapa'ya bile gitmişlerdi! İşte Seks Adası'ndan görülmemiş fotoğraflar
Bulgaristan, Pargalı İbrahim Paşa Camii'ni restore ediyorBulgaristan, Pargalı İbrahim Paşa Camii'ni restore ediyor
Rengarenk dilek balonlarını gökyüzüne bıraktılarRengarenk dilek balonlarını gökyüzüne bıraktılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2018 tus ösym Tıpta Uzmanlık Sınavı

En Çok Okunan Haberler

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

İçişleri Bakanı Soylu'dan valilere 'stokçu' talimatı: Harekete geçin

İçişleri Bakanı Soylu'dan valilere 'stokçu' talimatı: Harekete geçin

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın Instagram skandalları

Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın Instagram skandalları

Devlet geneleve kayyum atadı!

Devlet geneleve kayyum atadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da tur midibüsü kayalıklara çarptı! Çok dayıda yaralı var

Antalya'da tur midibüsü kayalıklara çarptı! Çok dayıda yaralı var

Diyarbakır'daki operasyonda dikkat çeken detay! Böylesi ilk kez oluyor

Diyarbakır'daki operasyonda dikkat çeken detay! Böylesi ilk kez oluyor

Durmuş Yılmaz: Daha önce bir cisim yaklaşıyor demiştim şimdi çarpmak üzere

Durmuş Yılmaz: Daha önce bir cisim yaklaşıyor demiştim şimdi çarpmak üzere

Antalya'dan kahreden şehit haberi

Antalya'dan kahreden şehit haberi

Muharrem İnce odun keserken görüntülendi!

Muharrem İnce odun keserken görüntülendi!

Kocasını uyurken 6 yerinden bıçakladı

Kocasını uyurken 6 yerinden bıçakladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.