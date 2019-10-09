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TÜSAD'dan "Karbonsuz Kongre"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 11:20 | Son Güncelleme

TÜSAD Başkanı Prof. Dr. Arzu Mirici: - "TÜSAD, 41. Uluslararası Katılımlı Ulusal Solunum Kongresi nedeniyle oluşacak karbon emisyonlarını denkleştirmeyi hedefliyor. Katılımcıların yapacakları uçak yolculuklarının karşılığında fidan dikecek olan TÜSAD'ın hedefinde 'Solunum Ormanı' oluşturmak yer alıyor"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), 41. Uluslararası Katılımlı Ulusal Solunum Kongresi nedeniyle oluşacak karbon emisyonlarını denkleştirmeyi hedefliyor.

TÜSAD Başkanı Prof. Dr. Arzu Mirici, yaptığı yazılı açıklamada, doğal kaynakları korumak, sürdürülebilirliğini sağlamak ve karbon salımını azaltabilmek için harekete geçen derneğin ilk adımını "Karbonsuz Kongre" ile atacağını belirtti.

Ege Orman Vakfı ile iş birliği yapan TÜSAD'ın, 26-29 Ekim'de gerçekleşecek 41. Solunum Kongresi'ne katılım dolayısıyla yapılacak her uçak yolculuğu için fidan dikerek, katılımcıların karbon ayak izini sileceğini ifade eden Mirici, şöyle devam etti:

"TÜSAD, 41. Uluslararası Katılımlı Ulusal Solunum Kongresi (SOLUNUM 2019) nedeniyle oluşacak, karbon emisyonlarını denkleştirmeyi hedefliyor. Kongre katılımcılarının yapacakları uçak yolculuklarının karşılığında fidan dikecek olan TÜSAD'ın hedefinde 'Solunum Ormanı' oluşturmak yer alıyor. Bu yılki kongre hazırlıklarımız sırasında peş peşe yaşanan ormanlar herkes gibi bizi de çok üzdü. Bir ayda Türkiye'nin 500'den fazla noktasında orman yangını yaşandı. Adeta Türkiye'nin akciğerleri yandı. Her bir yangınla çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras olan ormanlarımız, içinde yaşayan sayısız canlıyla birlikte yok oluyor, topraklarımız kuruyor, havamız kirleniyor."

Mirici, iklim değişikliğiyle mücadelede karbon miktarını dengelemenin en etkin yolunun fidan dikmek ve ormanlık alanları korumak olduğunu aktardı.

Dünyanın ısındığını, iklimlerin değiştiğini ve buzulların eridiğini vurgulayan Mirici, "Her birimiz evde, arabada, iş yerinde yaptıklarımızla küresel ısınmayı istemeden de olsa hızlandırıyoruz. Bu durumda biz de akciğer sağlığı konusunda Türkiye'nin ilk uzmanlık derneği olarak harekete geçtik ve ilk adımı Karbonsuz Kongre ile atmaya karar verdik." ifadesini kullandı.

Mirici, Bodrum'da yapılacak Solunum 2019 kongresine yurt içinden gelen katılımcılar için bir, yurt dışından gelen konuklar için ise iki fidan dikeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Solunum 2019, 2 bine yakın uzmanı bir araya getiren büyük bir kongre. Bu proje ile hem yanan ağaçlarımızı, yok olan ormanlarımızı yerine koymaya çalışacağız hem de kongre için yapacağımız uçuşlar nedeniyle, atmosfere salınan karbondioksit miktarını denkleştirerek çevremize katkıda bulunacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Fidan karbon TÜSAD

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