TUSAŞ'a hain terör saldırısı sonrası gizliliği bozanlara soruşturma

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısı Türkiye'yi yasa boğmuştu. İki PKK'lı teröristin düzenlemiş olduğu saldırıda 5 vatandaşımız şehit olurken, 22 kişi de yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Alınan bilgiye göre, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı yazılı ve görsel yayın organlarıyla sosyal medyada, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısıyla ilgili, "soruşturmanın gizliliğini ihlal edecek, kamuoyunu yanlış bilgilendirecek veya toplumda korku ve kaygıya neden olabilecek" paylaşım ve yayınlar yapıldığını tespit etti.

Faillerin tespiti amacıyla soruşturma başlatıldığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturmasından ayrı yürütülecek soruşturmanın, "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit", "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Gizliliğin ihlali" suçlarından yürütüldüğü belirtildi.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır