HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. TUSAŞ'a hain terör saldırısı sonrası gizliliği bozanlara soruşturma

TUSAŞ'a hain terör saldırısı sonrası gizliliği bozanlara soruşturma

24.10.2024 18:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün Ankara'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) terör eylemi gerçekleştirilmesinin ardından terör saldırısıyla ilgili gizlilik ihlali yapanlar hakkında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

TUSAŞ'a hain terör saldırısı sonrası gizliliği bozanlara soruşturma

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısı Türkiye'yi yasa boğmuştu. İki PKK'lı teröristin düzenlemiş olduğu saldırıda 5 vatandaşımız şehit olurken, 22 kişi de yaralandı.

Screenshot_2

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Alınan bilgiye göre, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı yazılı ve görsel yayın organlarıyla sosyal medyada, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısıyla ilgili, "soruşturmanın gizliliğini ihlal edecek, kamuoyunu yanlış bilgilendirecek veya toplumda korku ve kaygıya neden olabilecek" paylaşım ve yayınlar yapıldığını tespit etti.

Faillerin tespiti amacıyla soruşturma başlatıldığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturmasından ayrı yürütülecek soruşturmanın, "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit", "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Gizliliğin ihlali" suçlarından yürütüldüğü belirtildi.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
pkk TUSAŞ saldırı
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret ile ilgili çarpıcı iddia! Oran verildi...

Asgari ücret ile ilgili çarpıcı iddia! Oran verildi...

''Böyle ağzına sokarım lafı! Senin ne başarın var?"

''Böyle ağzına sokarım lafı! Senin ne başarın var?"

MYNET ÖZEL | Ankara'yı kana bulayan terörist HDP'li çıktı!

MYNET ÖZEL | Ankara'yı kana bulayan terörist HDP'li çıktı!

TRT ekibine FETÖ elebaşı Gülen’in helvasını getirdiler...

TRT ekibine FETÖ elebaşı Gülen’in helvasını getirdiler...

Korkunç cinayet! Kadın girişimci domuz bağıyla öldürüldü

Korkunç cinayet! Kadın girişimci domuz bağıyla öldürüldü

Yenidoğan değil, ölüm çetesi!

Yenidoğan değil, ölüm çetesi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.