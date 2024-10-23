TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu! Terör örgütü PKK mensubu çıktı

TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yerlikaya "Saldırıda 4 şehidimiz, 14 yaralımız var" ifadelerini kullandı.

PKK MENSUBU ÇIKTI

Yerleşke önüne gasbettikleri taksiyle gelen teröristlerden birinin kimliği belli oldu. Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır, 'Erkek teröristin 1992 Beytüşşebap doğumlu PKK mensubu olduğu belirlendi' ifadelerini kullandı. Teröristin 2016 yılında terör örgütü PKK'ya katıldığı da belirtildi.

Fevzi Çakır, bir taksicinin de şehitler arasında olduğunu aktardı. Çakır, taksi şoförünün teröristlerin olay yerine geldiği aracın şoförü olduğunu ve kendisini gasptan sonra şehit edip aracın arka koltuğuna koyduklarını söyledi.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır