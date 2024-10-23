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  4. Tusaş'a hain terör saldırısı sonrası Devlet Bahçeli'den açıklama: "Hiçbir kanlı ve kalleş proje, milli birlik ve kardeşliğimizin karşısında tutunamayacak"

Tusaş'a hain terör saldırısı sonrası Devlet Bahçeli'den açıklama: "Hiçbir kanlı ve kalleş proje, milli birlik ve kardeşliğimizin karşısında tutunamayacak"

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
23.10.2024 19:02
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Uzay ve Havacılık Sanayii AŞ’nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yapılan hain terör saldırısının ardından bir açıklama yaptı. Bahçeli, "Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak, hiçbir kanlı ve kalleş proje milli birlik ve kardeşliğimizin karşısında tutunamayacaktır. Kiralık katilleri sahaya sürenler, terörizmi karanlık bir aparat olarak kullananlar sonuç alamayacakları gibi mücadele azmimizi de asla kıramayacaklardır." ifadelerini kullandı.

Tusaş'a hain terör saldırısı sonrası Devlet Bahçeli'den açıklama: "Hiçbir kanlı ve kalleş proje, milli birlik ve kardeşliğimizin karşısında tutunamayacak"

TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında 4 kişi şehit oldu, 3'ü ağır 14 kişi ise yaralandı. Hain saldırının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli de sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"MÜCADELE AZMİMİZİ ASLA KIRAMAYACAKLAR"

Bahçeli paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Uzay ve Havacılık Sanayii AŞ’nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yapılan hunhar terör saldırısını nefretle lanetliyor, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum.

Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak, hiçbir kanlı ve kalleş proje milli birlik ve kardeşliğimizin karşısında tutunamayacaktır. Kiralık katilleri sahaya sürenler, terörizmi karanlık bir aparat olarak kullananlar sonuç alamayacakları gibi mücadele azmimizi de asla kıramayacaklar."

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Devlet Bahçeli
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