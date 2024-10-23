HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Tusaş'a terör saldırısı sonrası siyasilerden peş peşe açıklamalar! Bir açıklama da DEM Parti'den geldi: 'Zamanlaması manidardır'

Tusaş'a terör saldırısı sonrası siyasilerden peş peşe açıklamalar! Bir açıklama da DEM Parti'den geldi: 'Zamanlaması manidardır'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
23.10.2024 17:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne terör saldırısı düzenlendi. Şehit ve yaralılarımızın bulunduğu terör saldırısını siyasi liderler lanetledi. Ankara Belediye Başkanı Yavaş, saldırı sonrasında, "Ankara’da TUSAŞ tesisinde meydana gelen çatışma ve terör saldırısı nedeniyle derin üzüntü içerisindeyim. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terörü lanetliyoruz. Başımız sağ olsun" paylaşımında bulundu.

Tusaş'a terör saldırısı sonrası siyasilerden peş peşe açıklamalar! Bir açıklama da DEM Parti'den geldi: 'Zamanlaması manidardır'

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan yerli silah sistemlerinin geliştirilmesinde önemli yere sahip TUSAŞ'a terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırı ile birlikte TUSAŞ'tan patlama ve silah sesleri duyuldu. Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk patlamanın ardından silah sesleri ve patlamalar devam etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, "TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız" dedi.

Siyasiler terör saldırısını sosyal medya hesaplarından peş peşe lanetledi.
Bakan Ali Yerlikaya, saldırı sonrasında şehit ve yaralıların olduğunu açıkladı.
Özgür Özel, Mansur Yavaş, Ümit Özdağ, Cevdet Yılmaz, Temel Karamollaoğlu ve Ekrem İmamoğlu ise yaşanan terör saldırısını tepki gösterdi. Bir açıklama da DEM Parti'den geldi.

ggfddggf

"TERÖR KİMDEN VE NEREDEN GELİRSE GELSİN LANETLİYORUM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ tesislerine yönelik olarak gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda şehit olan yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, milletimize başsağlığı diliyorum.Terörü kimden ve nereden gelirse gelsin lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, saldırı sonrasında “Ankara’da TUSAŞ tesisinde meydana gelen çatışma ve terör saldırısı nedeniyle derin üzüntü içerisindeyim. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terörü lanetliyoruz. Başımız sağ olsun” paylaşımında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ise “Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik yapılan terör saldırısını kınıyorum. Teröre boyun eğmedik, eğmeyeceğiz.” paylaşımıyla saldıraya tepki gösterdi.

Tusaş'a terör saldırısı! Patlama ve silah sesleri... Tusaş'a terör saldırısı! Patlama ve silah sesleri...

"ZAFER'E KADAR SAVAŞ"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "TUSAŞ’a terörist saldırı gerçekleştiriliyor. Terör ile müzakere edilmez, terörle mücadele edilir. Zafer’e kadar savaş." dedi.

"ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞIMIZCA DA ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını lanetliyorum.Saldırıda şehit olan savunma sanayimizin kahramanlarına Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Saldırının gerçekleştiği ilk andan itibaren güvenlik güçlerimiz olaya müdahale etmiş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca da adli soruşturma başlatılmıştır.

Bu hain terör saldırısı, Türkiye’nin savunma sanayinde elde ettiği başarıları hedef almıştır. Ancak bilinmelidir ki bu saldırılar, ne savunma sanayimizin kahraman çalışanlarını ne de her alanda tam bağımsız bir Türkiye ideali için gece gündüz ter döken tek bir vatandaşımızı bile yolundan döndüremeyecektir.Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da terörle ve terör örgütleriyle güçlü ve kararlı mücadelemiz devam edecektir." paylaşımını yaptı.

"TERÖRİSTLERE KARŞI SON ANA KADAR MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Ülkemizin savunma sanayi alanında önemli kurumlarından biri olan TUSAŞ’ta gerçekleşen alçak terör saldırısını lanetliyorum.Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar; ailelerine ve aziz milletimize sabır diliyorum.Ülkemizin birliğini, güvenliğini ve geleceğini tehdit eden Türkiye düşmanı teröristlere karşı son ana kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kere daha ifade ediyorum. Cenab-ı Allah bu aziz vatanımızı tüm tehlikelerden korusun." ifadelerini kullandı.

"HAİN TERÖR SALDIRISINI LANETLİYORUM"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu terör saldırısını lanetleyerek,
"Ankara Kahramankazan'da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) düzenlenen hain terör saldırısını lanetliyor; şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

GFFGDFG

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA!

DEM Parti'den terör saldırısı sonrası, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Zamanlaması manidardır. Provokasyon her tarafından belli olmaktadır. Dolayısıyla bu tür şeylere karşı halkın, toplumun beklentisi olan barış içinde bir arada yaşama beklentisine yanıt vermek zorundayız. Geç kaldığımız her adım yitip giden canlara neden oluyor. Ben bu olayı kınıyorum." dedi.

NATO GENEL SEKRETERİ TERÖR SALDIRISINI KINADI!

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısını kınadı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ankara terör saldırısı TUSAŞ
En Çok Okunan Haberler
TUSAŞ'a saldıran teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı!

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı!

Tusaş'a terör saldırısı! Patlama ve silah sesleri...

Tusaş'a terör saldırısı! Patlama ve silah sesleri...

Tusaş'a terör saldırısı sonrası siyasilerden peş peşe açıklamalar!

Tusaş'a terör saldırısı sonrası siyasilerden peş peşe açıklamalar!

TUSAŞ'tan ilk görüntüler geldi

TUSAŞ'tan ilk görüntüler geldi

Türk devi resmen satıldı! İlk açıklama geldi

Türk devi resmen satıldı! İlk açıklama geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.